هيئة شباب كلنا الأردن تطلق برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية في مادبا

وطنا اليوم – اطلقت هيئه شباب كلنا الاردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنميه في محافظة مادبا برنامج “نتعلم معا” الذي يهدف الى تعليم اللغة الانجليزية لطلبة الثانوية العامة بهدف تنمية قدراته وإمكاناتهم باللغة الانجليزية.

وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة إن هذا البرنامج يهدف الى بناء قدرات الشباب وتوسيع معارفهم باللغة الانجليزية والعربية والرياضيات واستثمار طاقاتهم خلال فتره العطلة الصيفية.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم إن هذا البرنامج ينفذ في عدد من مناطق المحافظة البعيدة عن وسط المدينه مثل قضاء جرينة ومنطقه الفيحاء وقضاء ماعين وقضاء ومليح.

وبين أنه استفاد من هذا البرنامج حتى الآن نحو 150 طالبا وطالبة من طلبه المرحلة الثانوية في هذه المناطق على قواعد اللغة الانجليزية مشيرا أن البرنامج يركز على تدريب طلبة الثانوية العامة على قواعد اللغة الانجليزية فيما سيتم تنفيذ برامج للغة العربية والرياضيات وحسب احتياجات هذه المناطق.

يشار الى ان هذا البرنامج ينفذ ضمن محور لأجل الاردن نتطوع والذي يهدف الى استثمار طاقات الشباب وتوظيفها بالاتجاه الصحيح بالتعاون مع عدد من المعلمين المتخصصين والجهات الشريكة.