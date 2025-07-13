بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

هيئة شباب كلنا الأردن تطلق برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية في مادبا

54 ثانية ago
هيئة شباب كلنا الأردن تطلق برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية في مادبا

وطنا اليوم – اطلقت هيئه شباب كلنا الاردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنميه في محافظة مادبا برنامج “نتعلم معا” الذي يهدف الى تعليم اللغة الانجليزية لطلبة الثانوية العامة بهدف تنمية قدراته وإمكاناتهم باللغة الانجليزية.

وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة إن هذا البرنامج يهدف الى بناء قدرات الشباب وتوسيع معارفهم باللغة الانجليزية والعربية والرياضيات واستثمار طاقاتهم خلال فتره العطلة الصيفية.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم إن هذا البرنامج ينفذ في عدد من مناطق المحافظة البعيدة عن وسط المدينه مثل قضاء جرينة ومنطقه الفيحاء وقضاء ماعين وقضاء ومليح.
وبين أنه استفاد من هذا البرنامج حتى الآن نحو 150 طالبا وطالبة من طلبه المرحلة الثانوية في هذه المناطق على قواعد اللغة الانجليزية مشيرا أن البرنامج يركز على تدريب طلبة الثانوية العامة على قواعد اللغة الانجليزية فيما سيتم تنفيذ برامج للغة العربية والرياضيات وحسب احتياجات هذه المناطق.
يشار الى ان هذا البرنامج ينفذ ضمن محور لأجل الاردن نتطوع والذي يهدف الى استثمار طاقات الشباب وتوظيفها بالاتجاه الصحيح بالتعاون مع عدد من المعلمين المتخصصين والجهات الشريكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:55

رئيس جامعة عمان الأهلية يتسلم راية المهرجان التكنولوجي الوطني لعام 2026

16:52

بلدية اربد :تأخر مشروع حسبة الجورة سببه أخطاء بالتصميم

16:51

العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وقيادات كنسية من محافظة الكرك

16:16

بسبب ترامب.. استنفار أمني غير مسبوق في نهائي مونديال الأندية

16:09

لاستكمال عربات جدعون .. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتظر قرار الحسم

15:43

الأونروا: تصاعد حالات سوء التغذية بغزة وسط نقص حاد بالإمدادات الطبية

15:24

الضمان يوضح شروط عودة المتقاعد مبكراً للعمل

15:21

العثور على جثة عشريني اسفل جسر عبدون

15:15

الفوسفات الأردنية تدشّن مركز إسعاف وطوارئ متطور في المجمع الصناعي بالعقبة ضمن مسؤوليتها المجتمعية

15:11

ماسك يطالب ترمب رفع السرية عن وثائق إبستين

15:05

وزارة التربية تعلن موعد دوام طلبة المدارس الحكومية

15:02

رعاية استراتيجية من أورنج الأردن لمعرضي التوظيف في الجامعة الأردنية والهاشمية

وفيات
وفيات الأحد 13-7-2025وفيات الخميس 10-7-2025وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025