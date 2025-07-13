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رئيس جامعة عمان الأهلية يتسلم راية المهرجان التكنولوجي الوطني لعام 2026

42 ثانية ago
رئيس جامعة عمان الأهلية يتسلم راية المهرجان التكنولوجي الوطني لعام 2026

وطنا اليوم:تسلّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، راية المهرجان التكنولوجي الوطني لعام 2026، وذلك خلال حفل اختتام النسخة الثانية عشرة من المهرجان، الذي استضافته جامعة الحسين التقنية.
وجرت مراسم التسليم وسط حضور كبير من الطلبة المشاركين من مختلف الجامعات، حيث قام الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، رئيس جامعة الحسين التقنية، بتسليم الراية إلى الدكتور حمدان، إيذانًا بانتقال تنظيم الدورة الثالثة عشرة من المهرجان إلى جامعة عمان الأهلية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، عبّر الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن اعتزاز جامعة عمان الأهلية باستضافة النسخة القادمة من المهرجان، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز بيئة الإبداع والابتكار، وفتح المجال أمام الطلبة لعرض مشاريعهم في مجالات التكنولوجيا، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم التميز الأكاديمي وتحفيز الريادة الشبابية.
وأضاف أن الجامعة تسعى لتنظيم مهرجان يليق بمكانة التعليم العالي الأردني، ويواكب التطورات العالمية في مجالات التقنية والرقمنة، من خلال برامج نوعية وشراكات فعالة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.
من جانبه، ثمّن الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي نجاح الدورة الحالية من المهرجان، والتي شهدت مشاركة متميزة من معظم الجامعات الأردنية، مشيدًا بمستوى المشروعات الطلابية، ومؤكداً أن هذه الفعالية باتت تشكل منصة وطنية حيوية لتبادل الخبرات، وتحفيز العقول الشابة على الابتكار والإبداع.
ويُعد المهرجان التكنولوجي الوطني أحد أبرز الفعاليات السنوية في الأردن، ويهدف إلى تسليط الضوء على المشاريع الريادية للطلبة في مجالات الابتكار التكنولوجي، والحلول الرقمية، والتطبيقات الذكية، كما يعزز التواصل بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، ويدعم مفاهيم الاقتصاد المعرفي والريادة.


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