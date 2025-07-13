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الأونروا: تصاعد حالات سوء التغذية بغزة وسط نقص حاد بالإمدادات الطبية

52 ثانية ago
الأونروا: تصاعد حالات سوء التغذية بغزة وسط نقص حاد بالإمدادات الطبية

وطنا اليوم:أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن فرقها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج.
وقالت الوكالة في منشور لها على منصة إكس الأحد، إن عياداتها داخل القطاع شهدت “زيادة ملحوظة في عدد حالات سوء التغذية”، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، منذ بدء الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة في آذار الماضي.
وأشارت الأونروا إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، تُفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان، داعية المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لضمان وصول الإمدادات الحيوية وإنهاء المعاناة المتفاقمة”.
وحذرت الوكالة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء


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