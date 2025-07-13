وزارة التربية تعلن موعد دوام طلبة المدارس الحكومية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2025/ 2026 للمدارس الحكومية.

ووفقا للتقويم يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد 24 آب 2025، فيما يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد 17 آب 2025، وتُسلَّم الكتب المدرسية للطلبة وتُستكمل إجراءات تسجيل الطلبة المنقولين يومي الأربعاء والخميس 20 و21 آب.

وأكدت الوزارة أن التقويم يأتي متسقًا مع متطلبات الخطة الوطنية للبرنامج العلاجي التي تهدف إلى معالجة الفاقد التعليمي لدى الطلبة.

ويبدأ الدوام للفصل الدراسي الثاني الأحد 25 كانون الثاني 2026.