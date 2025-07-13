قافلة جديدة.. الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة

وطنا اليوم:في ظل تواصل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم، قافلة إغاثية جديدة مكوّنة من 50 شاحنة، محمّلة بالمواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبتنسيق مباشر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا لجسر المساعدات الإنسانية الأردني المستمر منذ اندلاع العدوان، واستجابة للاحتياجات الملحّة التي تفرضها الظروف القاسية التي يعيشها أهالي القطاع، خصوصًا في المناطق الشمالية التي تعاني من انقطاع متواصل في سلاسل التوريد ونقص حاد في مستلزمات العيش الأساسية.

الهيئة أوضحت أن المساعدات ستُوزّع على العائلات الأشد حاجة، عبر آليات محلية مدروسة، تضمن وصول الطرود الغذائية الى العائلات التي فقدت سُبل تأمين الاحتياجات اليومية، في ظل ظروف الحرب والحصار.

وضمن قوافل دعم المستشفيات الميدانية سيتم تأمين قافلة تعزيز تحمل 3 الاف وحدة دم لتسليمها الى المستشفى الميداني الاردني في غزة حتى يتم توزيعها على المستشفيات هناك لسد الاحتياج واستجابة للنداء الذي أطلقته غزة وضمن حملة التبرع بالدم التي تم اطلاقها بالتعاون مع نقابة الاطباء الاردنية ووزارة الصحة الاردنية.

ويواصل الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أداء دوره الإنساني والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تشكّل هذه القافلة واحدة من مئات القوافل التي تم إرسالها برًّا وجوًّا، لتكون رسالة تضامن ودعم لا تنقطع، وشريان إغاثي لا يزال نابضًا رغم كل الصعاب.

ومن الجدير بالذكر بأن الممر الاغاثي الاردني ومنذ بداية الازمة قام بتزويد أهلنا في غزة بـ 7,815 شاحنة و 53 طائرة عبر العريش و102 طائرة عامودية ضمن الجسر الجوي، بالاضافة الى تنفيذ العديد من المشاريع الاغاثية داخل قطاع غزة بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة.