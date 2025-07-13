الفراية: إجراءات حازمة بحق المتلاعبين بنظام الجسر والمتسببين بازدحام غير مبرر

وزير الداخلية من جسر الملك حسين: إجراءات فورية لمعالجة شكاوى الحجز الإلكتروني والاكتظاظ

الفراية: الجسر ممر إنساني لا يحتمل الاستغلال أو الفوضى التنظيمية

تقييد عدد التذاكر الإلكترونية لكل شخص وربطها بالاسم وجواز السفر لمنع التلاعب

منع دخول أي شخص إلى منطقة الجسر لا يحمل تذكرة إلكترونية صادرة باسمه

الفراية: تحويل خدمة VIP إلى إلكترونية وتأهيل مرافقها لتتناسب مع الغاية منها

وطنا اليوم:ترأس وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأحد، اجتماعا في جسر الملك حسين، بحضور مسؤولي الجسر والمدير التنفيذي لشركة جت لنقل الركاب، لبحث الاشكاليات والشكاوى المتعلقة بخدمة الحجز الالكتروني للمسافرين عبر الجسر وعدم امكانية الحجز لأيام عديدة إضافة الى ما يتعرض له المسافرون من استغلال وانتظار لوقت طويل نسبيا ما يسبب ازدحاما وضغطا في تقديم الخدمات.

وأكد الوزير على جميع المسؤولين والمدير التنفيذي لشركة جت، ضرورة استقبال كافة الملاحظات والشكاوى ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها بشكل يعكس الفكرة الأساسية من الجسر، باعتباره ممرا إنسانيا يهدف إلى تسهيل عبور المواطنين والاخوة الفلسطينيين بالاتجاهين، ووفق الأولويات الانسانية والغاية من استخدام الجسر.

ووقف الوزير الفراية على حقيقة هذه الملاحظات والشكاوى، واستمع إلى ايجاز من مسؤولي الجسر والرئيس التنفيذي لشركة جت، حيث تمت الإشارة إلى أن سبب المشكلة الرئيس يتمثل بحضور المسافرين إلى جسر الملك حسين في وقت مبكر يسبق موعد السفر، ما يسبب الاكتظاظ وطول فترة الانتظار إلى حين وقت المغادرة، بالإضافة إلى وجود متضررين من تفعيل المنصة، يحاولون إثارة اللغط حول جدواها.

ومن جهة أخرى، تبين وجود اشكالية في طبيعة خدمة الحجز الالكتروني للمسافرين، التي تتيح للشخص الواحد شراء العديد من التذاكر دون التقيد بعدد محدد، وعدم قيام المسافر نفسه بالدخول الى المنصة وشراء التذكرة الخاصة به أو بعائلته، وإنما يقوم بشرائها من الغير ما يعرضه للاستغلال، ونتج عن ذلك بيع التذاكر بأسعار مرتفعة بشكل غير قانوني.

كما تم تم التنويه إلى وجود مجموعة من الأشخاص الذين يترددون بشكل يومي على استخدام الجسر، لأهداف ربحية وغايات مختلفة، لا ترتبط بشكل وثيق بالأولويات الأساسية من استخدام الجسر، ما يزيد من الازدحام وتأخير حركة المسافرين ويؤثر على انسيابية الإجراءات، نظرا لمحدودية العدد اليومي لمستخدمي الجسر وفق الترتيبات المتبعة مع الجانب الآخر.

وفي اطار معالجة هذه الاشكاليات والشكاوى، وجـه وزير الداخلية المسؤولين في الجسر وشركة جت لنقل الركاب إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتعليمات، مثل عدم السماح للشخص الواحد بشراء سوى عدد محدود من التذاكر الالكترونية، وتحديد اسم مستخدم البطاقة، وضرورة اصدار البطاقة الالكترونية باسم المسافر نفسه وبمواصفات عالية غير قابلة للتزوير، ومطابقة اسم المسافر على البطاقة مع اسمه المثبت في جواز السفر بالتنسيق بين شركة جت والأجهزة الأمنية العاملة في الجسر، وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلى منطقة الجسر لا يحمل تذكرة السفر.

كما طلب الوزير الفراية من شركة جت إعادة تنظيم الخدمة الخاصة للمسافرين (V.I.P)، لتصبح خدمة الكترونية وتنظم من خلال الحجز الالكتروني عبر المنصة بدلا من الحضور الشخصي إلى موقع الخدمة، بالاضافة إلى تأهيل مرافق هذه الخدمة وتسهيل اجراءاتها، بما يتوافق مع الهدف المنشود.

وفي سياق متصل، أهاب وزير الداخلية بالاخوة المسافرين، الحضور إلى الجسر قبل موعد المغادرة بنصف ساعة وعدم القدوم مبكرا، كي لا يتعرض لفترة انتظار طويلة، وبهدف تخفيف الازدحام وسهولة الاجراءات المتبعة لحين المغادرة.

وشدّد الوزير الفراية على الأجهزة المعنية بضرورة العمل بالتنسيق مع مديرية تكنولوجيا المعلومات في مركز الوزارة، على حصر فئات الأشخاص الذين يترددون على استخدام الجسر لأهداف خاصة، بشكل يربك العمل ويؤخر المسافرين العاديين، ووجوب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد استخدامهم غير القانوني للجسر.

كما وجـه الفراية محافظ البلقاء ومدير شرطة غرب البلقاء، بضرورة تنفيذ حملات أمنية مستدامة على المناطق المحيطة بالجسر لضبط الأشخاص الخارجين على القانون، ويستغلون المسافرين بطريقة غير مشروعة، والتنسيق مع بلدية الشونة الوسطى لتأهيل المنطقة المجاورة للجسر وإنشاء كراج لاصطفاف السيارات بدلا من اصطفافها على جوانب الطرق.

وجال وزير الداخلية على مختلف مرافق الجسر واطلع على الخدمات المقدمة فيه، واستمع مباشرة من المسافرين عن طبيعة التحديات والملاحظات المتعلقة باستخدام الجسر، وأكد على المعنيين بضرورة معالجة كافة الملاحظات والشكاوى، مشيرا الى أنه سيتابع الإجراءات المتخذة في هذا السياق أولا بأول، وبما يضمن تقديم الخدمة المثلى للمسافرين.

يذكر أن شركة جت لنقل الركاب كانت اعلنت للمسافرين على جسر الملك حسين عن اطلاق خدمة الحجز الالكتروني فقط اعتبارا من حزيران الماضي عبر منصة حجز متخصصة تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إذ ساهم رقمنة خدمات حجز التذاكر إلى تحسين الاجراءات من محتلف النواحي.