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تلفريك عجلون يقدم خصماً 25% لزوار صيف عمّان

4 ساعات ago
تلفريك عجلون يقدم خصماً 25% لزوار صيف عمّان

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن مشاركتها في مهرجان صيف عمان الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية في حدائق الحسين، من خلال جناح مخصص لتلفريك عجلون أحد أبرز مشاريع المجموعة السياحية في إطار دعمها المتواصل للفعاليات السياحية والوطنية.
وقدمت المجموعة في بيان لها، عرضا خاصا يتضمن خصما بنسبة 25 بالمئة على أسعار تذاكر التلفريك، ضمن عروض حصرية لزوار المهرجان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ولفترة محدودة تستمر أسبوعا كاملا.
ودعت المجموعة جميع زوار المهرجان إلى زيارة جناح تلفريك عجلون للاستفادة من هذه الخصومات المميزة، التي تندرج ضمن جهودها لتشجيع السياحة الداخلية والترويج للمواقع السياحية في المملكة.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدا لحرص المجموعة على دعم الفعاليات السياحية والثقافية في الأردن، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية لتقديم تجارب مميزة للزوار من داخل المملكة وخارجها.


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