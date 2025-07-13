الخصاونة يترأس اجتماعاً لرؤساء الأقسام في تربية الطيبة والوسطية

وطنا اليوم:ترأس مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور رعد الخصاونة في مكتبه اليوم ، اجتماعاً موسعاً لرؤساء الأقسام في المديرية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الإدارية والفنية، والاطلاع على سير الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2025، ورفع مستوى الجاهزية في المدارس والمديرية.

وأكد الدكتور الخصاونة خلال الاجتماع الذي حضره مدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور خالد بني عامر ومدير الشؤون التعليمية الدكتور رضوان عبيدات على أهمية متابعة عمليات استلام الكتب المدرسية من المستودعات الرئيسية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وضمان توزيعها على المدارس بانتظام ودقة، بما يسهم في بدء العملية التعليمية دون تأخير. كما شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال الصيانة الجارية في المدارس، خاصة ما يتعلق بسلامة المراوح والإنارة والأباريز الكهربائية، بهدف توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية.

ودعا الدكتور الخصاونة إلى متابعة تقارير الاداء وإعداد خطة تشغيلية واضحة لكل قسم في المديرية تتضمن أبرز المهام والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الدراسي، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور المشرفين والمرشدين التربويين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تركز على برنامج التدخلات العلاجية ، ومبادرة “لِمدرستي أنتمي”، بهدف تحسين التحصيل الدراسي وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة.

كما وجّه إلى متابعة تنفيذ الأنشطة اللامنهجية في المدارس لما لها من دور محوري في بناء شخصية الطالب، إضافة إلى متابعة مشاغل التعليم المهني والتقني ضمن برنامج BTEC، وسير العمل في تجهيز المختبرات المعتمدة لامتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزيتها الفنية واللوجستية ، كما نوه الخصاونة إلى متابعة ادخال كافة البيانات المطلوبة على نظام إدارة المعلومات التربوية (OPEN EMIS) والانتهاء من تدقيق اعمال نهاية العام الدراسي 2025.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور الخصاونة على أهمية الالتزام بتدقيق المعاملات المالية وفق الأصول والتعليمات الناظمة، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر بين الأقسام المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم الخدمات التربوية والإدارية بجودة عالية تحقق رضا المراجعين ومتلقي الخدمة.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الدكتور رعد الخصاونة عن شكره وتقديره لرؤساء الأقسام وجميع العاملين في المديرية على جهودهم المتواصلة، مثمناً روح المسؤولية والتعاون التي تسود بيئة العمل، ومؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لضمان بداية عام دراسي ناجحة وفاعلة.