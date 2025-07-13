الداخلية تبين سبب الاكتظاظ في جسر الملك حسين

وطنا اليوم:“الازدحام الشديد وعدم توفر تذاكر إلكترونية”.. ملاحظات وردت من المسافرين وبعض السائقين صباح اليوم الأحد.

متصلون أكدوا شراء التذاكر وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة جداً للمسافرين فيما يعرف بـ “سوق سوداء”.

وقال متصلون إن التذاكر محجوزة لنهاية الأسبوع ما سبب إرباكا للمسافرين، وغير مجرى العمل الإلكتروني وأربك الحركة في المعبر الحدودي ومجمعات السفريات.

الناطق باسم وزارة الداخلية الدكتور عبد الكريم أبو دلو ردا على الملاحظات قال : إن الوزارة تلّقت هذه الملاحظات، وأن وزير الداخلية مازن الفراية منذ ساعات الصباح عقد اجتماع في جسر الملك حسين، مؤكدا مرافقته بجولة ميدانية ستفضي لأخذ القرار المناسب بما يسهل حركة المسافرين وعملية حجز التذاكر إلكترونيا.

وأضاف أبو دلو أن وزير الداخلية أوعز بأن يتم تطبيق آلية تضمن مطابقة التذكرة الإلكترونية وجواز السفر، وتطوير خدمات VIP للمسافرين، وتسهيل الخدمات الإنسانية.

وشدد أبو دلو أن المعبر والوزارة يشكل بوابة للأردن ويحظى باهتمام وزير الداخلية شخصيا، وأن الملاحظات ستحل بكل تأكيد خلال وقت قريب. حيث سيشرف مركز المعلومات بوزارة الداخلية مباشرة على العمل الإلكتروني ومراقبة الحصول على التذاكر.