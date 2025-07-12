د. ماهر الحوراني: نزاهة البحث العلمي والتصنيفات الدولية أولوية للحفاظ على سمعة التعليم العالي الأردني

وطنا اليوم-عمّان – أكد رئيس هيئة المديرين في جامعة عمّان الأهلية، الدكتور ماهر الحوراني، خلال مقابلة أجراها التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” يوم الجمعة 11 تموز 2025، على أهمية التصنيفات الدولية ودورها في تعزيز مكانة الجامعات الأردنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتناول الحوراني خلال اللقاء ما يُعرف بـ”المؤشر اللبناني” المرتبط بمفهوم النزاهة البحثية، مشددًا على أن الحفاظ على مصداقية البحث العلمي وشفافيته يشكل أحد أبرز التحديات في العالم الأكاديمي اليوم، داعيًا إلى ضرورة تعزيز منظومة الرقابة الأكاديمية والأخلاقيات المهنية.

كما أشار إلى السمعة الرفيعة التي يتمتع بها التعليم العالي الأردني، والذي لا يزال يحظى بثقة الطلبة المحليين والوافدين، الأمر الذي يستوجب الحفاظ عليه من خلال الجودة والابتكار والاستثمار في الكوادر الأكاديمية.

وفي سياق متصل، أعلن د. الحوراني عن قرب افتتاح كلية التعليم التقني في جامعة عمّان الأهلية، في إطار رؤية الجامعة لتطوير التعليم المهني والتقني وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي بكفاءات مدربة ومؤهلة.

لمشاهدة المقابلة الكاملة: رابط الفيديو