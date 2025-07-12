بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

د. ماهر الحوراني: نزاهة البحث العلمي والتصنيفات الدولية أولوية للحفاظ على سمعة التعليم العالي الأردني

12 يوليو 2025
د. ماهر الحوراني: نزاهة البحث العلمي والتصنيفات الدولية أولوية للحفاظ على سمعة التعليم العالي الأردني

وطنا اليوم-عمّان – أكد رئيس هيئة المديرين في جامعة عمّان الأهلية، الدكتور ماهر الحوراني، خلال مقابلة أجراها التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” يوم الجمعة 11 تموز 2025، على أهمية التصنيفات الدولية ودورها في تعزيز مكانة الجامعات الأردنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتناول الحوراني خلال اللقاء ما يُعرف بـ”المؤشر اللبناني” المرتبط بمفهوم النزاهة البحثية، مشددًا على أن الحفاظ على مصداقية البحث العلمي وشفافيته يشكل أحد أبرز التحديات في العالم الأكاديمي اليوم، داعيًا إلى ضرورة تعزيز منظومة الرقابة الأكاديمية والأخلاقيات المهنية.

كما أشار إلى السمعة الرفيعة التي يتمتع بها التعليم العالي الأردني، والذي لا يزال يحظى بثقة الطلبة المحليين والوافدين، الأمر الذي يستوجب الحفاظ عليه من خلال الجودة والابتكار والاستثمار في الكوادر الأكاديمية.

وفي سياق متصل، أعلن د. الحوراني عن قرب افتتاح كلية التعليم التقني في جامعة عمّان الأهلية، في إطار رؤية الجامعة لتطوير التعليم المهني والتقني وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي بكفاءات مدربة ومؤهلة.

 لمشاهدة المقابلة الكاملة: رابط الفيديو


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:24

الضمان يوضح شروط عودة المتقاعد مبكراً للعمل

15:21

العثور على جثة عشريني اسفل جسر عبدون

15:15

الفوسفات الأردنية تدشّن مركز إسعاف وطوارئ متطور في المجمع الصناعي بالعقبة ضمن مسؤوليتها المجتمعية

15:11

ماسك يطالب ترمب رفع السرية عن وثائق إبستين

15:05

وزارة التربية تعلن موعد دوام طلبة المدارس الحكومية

15:02

رعاية استراتيجية من أورنج الأردن لمعرضي التوظيف في الجامعة الأردنية والهاشمية

14:33

العثور على جثة مهندس في وزارة المياه بعد يومين من وفاته

14:29

الدغمي يرد على المجالي: لم أُوضع على الرف، بل اخترت حريتي بإرادتي

14:25

فادي السمردلي يكتب: آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة في الإعلام الرسمي الأردني

14:22

قرارات جديدة للفيفا بشأن راحة اللاعبين والعطلات

14:17

لماذا نتأخر.. الإدارات الجامعية ومجالس الحاكمية!

14:08

الأردن أول دولة عربية تُدرج تقريرها الحضري على منصة الأمم المتحدة

وفيات
وفيات الأحد 13-7-2025وفيات الخميس 10-7-2025وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025