روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن أنها تدرس فرض حظر شامل على تصدير مشتقات البنزين بجميع أصنافه، لدعم استقرار السوق المحلية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مؤتمر صحفي، إن “الحكومة الروسية لا تزال تبحث احتمال فرض حظر شامل على تصدير البنزين. القرار يعتمد على أسعار السوق في الأيام القليلة المقبلة، والهيئة الاتحادية الروسية المعنية بتعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار، اقترحت في وقت سابق فرض حظر كامل على صادرات البنزين لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، والحكومة الروسية تدرس ذلك”.