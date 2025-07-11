ولي العهد لنشامى الدفاع المدني المتواجدين بسوريا: الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية

وطنا اليوم:أعاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، نشر صورة لأحد أفراد الدفاع المدني المشاركين في جهود إخماد الحرائق التي اندلعت في سورية.

وأرفق سموه الصورة بتعليق يعبر فيه عن دعمه وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني، قائلاً: “الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية ويردكم لأهلكم وأحبابكم سالمين غانمين”.