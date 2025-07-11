الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمربعات سكنية غرب غزة

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء قسري لمربعات سكنية غرب مدينة غزة .

وطالب جيش الاحتلال في منشور له، المواطنين الفلسطينيين في مربعات سكنية تضم مواقع، مثل مقر الأونروا الصناعة، معهد الأزهر الديني، الجامعة الإسلامية، جامعة الأقصى وغيرها من المواقع والتي تضم آلاف الأسر وبخاصة من النازحين، إخلاء تلك المناطق فورا.

الى ذلك أعلنت فصائل المقاومة عن عمليات جديدة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية المتوغلة إلى محاور مختلفة في قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه احتمالات التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن مقاتليها فجروا دبابة ميركافا بـ”عبوة أرضية شديدة الانفجار”، كانت معدة مسبقا -أمس الخميس- بمنطقة “المسلخ” جنوب غربي خان يونس (جنوبي قطاع غزة).