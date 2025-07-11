عون : التطبيع مع إسرائيل غير وارد في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة

وطنا اليوم:استبعد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، قائلا: “”السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. أما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”.

وأبلغ عون، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، أن “تطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني يتولاه الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، في كل الأماكن التي انسحب منها الإسرائيليون الذين يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا، بسبب استمرار احتلالهم للتلال الخمس التي لا فائدة عسكرية منها، إضافة إلى خلق إسرائيل لأعذار واهية كي تستمر بانتهاك القرارات الدولية واتفاق تشرين الثاني الماضي من خلال الأعمال العدائية المتواصلة وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين”.

وشدّد على أن “هذه المواقف الإسرائيلية المتعمدة تمنع ليس فقط تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، بل كذلك تبقي التوتر قائما في الجنوب والمناطق التي تتعرض للاعتداءات في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق أخرى”.

حصرية السلاح

قال عون إنّ “قرار حصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى”، لافتا إلى أن “تجاوب الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات”.

وأضاف أن “التغيير في الظروف التي تمرّ بها المنطقة يسهل إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح”، مشيرا إلى أنّ “قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس”.

علاقات مع سوريا

أكد عون ثابتتين أساسيتين، “الأولى: الحرص على إقامة علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد ورئيسه أحمد الشرع، والثانية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين”.

ولفت إلى أنّ “التنسيق قائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود ومنع عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات”، مؤكدا أنّ “استقرار لبنان هو أيضا من استقرار سوريا”.