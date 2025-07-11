حبس نجل الفنان محمد رمضان سنة مع إيقاف التنفيذ

وطنا اليوم:قضت محكمة مصرية بتأييد إيداع نجل الفنان محمد رمضان إحدى دور الرعاية، في واقعة تعديه على طفل داخل ناد رياضي شهير، وذلك رغم التصالح بين الطرفين.

وأصدرت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر قرارها اليوم في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا وجرت داخل ناد رياضي شهير بكمبوند “نيو جيزة” بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وسبق وقررت محكمة الطفل في شهر مايو الماضي، إيداع المتهم بدار رعاية، قبل تقدم فريق الدفاع بطعن على القرار تزامنا مع مبادرة صلح تمت بين العائلتين وتقديم مذكرة الصلح للمحكمة.

وفي يونيو الماضي، أعلن الفنان محمد رمضان انتهاء الأزمة عبر منشور على حسابه بموقع “إنستغرام”، قال فيه: “كل اللي فات إشاعات، علي ابني وعمر إخوات.. تم الصلح في أجواء عائلية”.

وأضاف: “الحمد لله كسبت أخ وأخت، محمد سالم ورولا.. ربنا يديم المحبة والأخوة ويحفظ لكم عمر ويحفظ لي علي وإخوته”.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم سيدة ببلاغ تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، التلميذ بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة الشيخ زايد، أثناء تواجدهما في أحد الأندية.

وأفادت والدة الضحية في بلاغها بأن ابنها “عمر” تعرض لضرب أدى إلى إصابات جسدية عبارة عن كدمات وإحمرار فى الخد الأيسر، فيما قررت نيابة أكتوبر إحالة نجل محمد رمضان إلى محكمة الطفل