الاحتلال يهدد إيران: لا مكان للاختباء إذا اضطررنا للعودة فسنعود وبقوة أكبر

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع لدى الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس، إن “إسرائيل” ستضرب إيران مجددا إذا تعرضت لتهديد منها.

ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: “ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر”.

وشنت إسرائيل حربا جوية استمرت 12 يوما على إيران في حزيران، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

واتفق الجانبان على وقف إطلاق نار بوساطة أميركية، أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 حزيران.

وهاجمت إسرائيل مواقع نووية إيرانية خلال الحملة بحجة وجود مخاوف من اقتراب طهران من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الحملة بشن ضربات على مواقع نووية إيرانية.