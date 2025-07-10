نتنياهو لعائلات الرهائن: نريد إنهاء الحرب في غزة بعد الهدنة

وطنا اليوم:جددت الإدارة الأميركية اليوم الخميس تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن التوصل إلى صفقة شاملة، وسط تواصل دعوات وزراء اليمين المتطرف الإسرائيلي لرفض أي تفاوض أو صفقة.

وتتواصل في العاصمة القطرية حاليا جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة -دخلت يومها الخامس- بين وفد يمثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووفد إسرائيلي بهدف مناقشة تفاصيل اتفاق يضمن وقف إطلاق النار المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال مسؤول إسرائيلي -بالتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنطن- إنه إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار يتطلب من الحركة الفلسطينية نزع سلاحها.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا.

لا صفقة شاملة

من جانبه، قال نتنياهو إنه يريد اتفاقا بشأن غزة، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون بأي ثمن. وأضاف في تصريحات بالكونغرس الأميركي أنه يعمل مع ترامب لتحقيق المتطلبات الأمنية لإسرائيل، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق صفقة شاملة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عنه قوله اليوم لعائلات المحتجزين “لا يمكنني إبلاغكم أن الصفقة ستتم لكن أعتقد أننا قريبون من ذلك ونحن نتقدم خطوة بخطوة وستكون لدينا أخبار طيبة”.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو أنه أبلغ عائلات المحتجزين أن المفاوضات على إنهاء الحرب ستبدأ مباشرة فور التوصل إلى اتفاق هدنة 60 يوما، وأن حماس هي من ستقرر أسماء المفرج عنهم إن تم التوصل إلى اتفاق.

ومقابل نبرة التهدئة التي تحلى بها نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة واصل وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية دعواتهم لرفض التفاوض، إذ قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير “إنه كلما ازداد التفاوض على صفقات متهورة تزداد دوافع حماس لتنفيذ مزيد من عمليات الخطف”.

ودعا بن غفير إلى وقف السعي نحو صفقة، قائلا إن حياة الجنود الإسرائيليين وسكان الجنوب أهم من أي تطبيع أو اتفاقيات اقتصادية، مضيفا “أقول لنتنياهو ممنوع التفاوض مع حماس، بل يجب سحقها”.

وفي السياق نفسه، حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أن الانسحاب من مناطق سيطر عليها الجيش الإسرائيلي يعد طعنة في ظهر الجنود وعائلات من سقطوا في المعارك.

في الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن سموتريتش ألغى معظم جدول أعماله اليوم، وسيجري مشاورات في ظل تقارير بشأن انسحاب جزئي من محور “موراغ”.

بدوره، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إن رئيس الوزراء يدرك الخطوط الحمر، ويعرف جيدا الوزير بن غفير.

كما قال زعيم معسكر الدولة بيني غانتس مخاطبا نتنياهو “لا تعودوا من واشنطن حتى توضع خطة لإعادة المختطفين، وسافروا للدوحة ولا تفوتوا الفرصة، شعبكم يساندكم من أجل صفقة وستحظون بدعم سياسي، فالتحركات الكبيرة والمهمة لن تقابل بسياسات تافهة”.

وتطالب إسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على نحو ثلث القطاع، بما في ذلك محور موراغ بين مدينتي رفح وخان يونس، بالإضافة إلى الإبقاء على نظام توزيع المساعدات المثير للجدل الذي تتولاه ما تدعى “مؤسسة غزة الإنسانية” وتدعمه الولايات المتحدة.