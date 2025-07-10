غرايبة: الاستثمار في الأردن بوابة لاقتصادات بحجم 50 تريليون دولار

وطنا اليوم:قال وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إن الاستثمار في الأردن يتيح الوصول إلى اقتصادات يصل حجمها إلى 50 تريليون دولار، من خلال عدة اتفاقيات تجارة حرة وثنائية مع دول العالم في مختلف القارات.

وبحسب بيان الوزارة الخميس، أكد الوزير خلال رعايته المنتدى الاقتصادي الذي عقد الأربعاء، في سنغافورة “الأردن: بوابتك إلى الكفاءات البشرية والميزة التنافسية في التكاليف والمنعة والانطلاق إلى الأسواق العالمية”، أن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا وبنية تحتية تسهل الوصول إلى الأسواق للدول المجاورة.

وأشار الى أن الأردن يضطلع بدور مهم في الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي، لا سيما في مجال صناعة الأسمدة إلى جانب العديد من الصناعات الأخرى التي تشهد نموا وتوسعا في المملكة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والألبسة والإلكترونيات، مبينا أن شركات تكنولوجيا المعلومات تسهم في زيادة الوظائف الرقمية الممكنة بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%، مستشهدا بشركات سنغافورية تعتبر الأردن مركزا لها في التوسع الإقليمي والعالمي.

وأوضح في المنتدى المنظم بالشراكة مع مجموعة البنك العربي والسفارة الأردنية في سنغافورة، بمشاركة عدد من الشركات العالمية العاملة في سنغافورة إلى جانب صناديق استثمار سيادية ومؤسسات اقتصادية رائدة من مختلف القطاعات، أن دراسة الجدوى الخاصة بشركة (IBM) لأشباه الموصلات أظهرت أن الأردن يقدم أعلى ربحية بين جميع المواقع التي تم تقييمها مع بيئة تشغيلية منخفضة المخاطر مقارنة بالمنافسين الرئيسيين.

وأضاف، إن الحكومة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لتحقيق نمو متسارع ليكون الأردن مركزا للصناعة في المنطقة وزيادة الصادرات الوطنية واستخدام الموارد الطبيعية بالنحو الأمثل وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية بالإضافة إلى تعزيز الممارسات المستدامة.

من جهته، بين السفير الأردني في سنغافورة، سامر النبر، الدور الأساسي الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية في ترويج الاستثمار للمملكة والاستفادة من شبكة العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب وصناديق الاستثمار السيادية والخاصة ورأس المال المغامر والجهات الرسمية في الدول التي يعملون فيها لتلك الغاية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى جاء بالتعاون الوثيق مع البنك العربي ما يمثل صورة واضحة للتشاركية بين القطاعين العام والخاص في المملكة.

وتحدث النبر، خلال إحدى جلسات المنتدى عن استراتيجية المملكة في الطاقة الخضراء ومشاريع الطاقة البديلة والسياسة الوطنية للتغير المناخي 2022–2050 والالتزامات الوطنية بخفض الانبعاثات الكربونية وسياسة التصنيفات والسندات الخضراء التي يشرف البنك المركزي على الانتهاء منها لتعزيز التمويل الأخضر، مؤكدا ضرورة استفادة المملكة من الاتفاقيات والشراكات الدولية السنغافورية مع عدد من الدول في مجال الطاقة الخضراء، إضافة إلى الاستفادة من استثمارات الشركات السنغافورية في هذا المجال في الشرق الأوسط والمملكة.

بدورها، أكدت المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي، رندة الصادق، أن تنظيم المنتدى الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والسفارة الأردنية في سنغافورة، يعكس التزام البنك العربي بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترويج الأردن كوجهة استثمارية جاذبة وتعزيز أواصر الشراكة بين القطاع العام والخاص داخل الأردن وخارجه.

وأوضحت، أن البنك العربي يؤمن بدور القطاع المصرفي كشريك استراتيجي في دعم عجلة الاقتصاد من خلال توفير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية والخدمات المصرفية الرائدة لتلبية احتياجات المستثمرين، ما يسهم باستقطاب الاستثمارات وتعزيز جسور التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى إلى الترويج للبيئة الاستثمارية في المملكة وتسليط الضوء على أبرز الفرص والمزايا التي توفرها المملكة للمستثمرين من حيث توفر الكفاءات البشرية وانخفاض كلف التشغيل والموقع الاستراتيجي والمرونة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وعقد خلال المنتدى عدة جلسات حوارية تناولت قصص نجاح لاستثمارات أقيمت في المملكة، تحدث خلالها رئيس مجلس إدارة البوتاس، شحادة أبو هديب ومديرها العام معن النسور والمدير التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي عبر الاتصال الافتراضي، وممثل شركة “إفكو “، مانيش غوبتا “المستثمر الهندي في شركة مناجم الفوسفات الأردنية” الذي صرح أن ربع الطعام المزروع في الهند يزرع باستخدام الأسمدة الأردنية.

من جانبها، أشارت مديرة العلاقات الحكومية والشراكات الاستراتيجية لشركة “بيغو للتكنولوجيا”ماري ميلير، إلى تجربة شركتهم التي أدت إلى تشغيل حوالي الف أردني في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وسيعقد الغرايبة خلال زيارته لسنغافورة، لقاء مع وزير التجارة والصناعة السنغافوري، تان سي لينغ، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي ولتعزيز وصول الشركات السنغافورية إلى الإقليم والعالم من خلال الاستثمار في الأردن واتخاذها مركزا للتوسع والوصول.

كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات استثمارية وشركات عالمية، بينها “صندوق GIC السيادي السنغافوري و Temasek Holdings ومجلس التنمية الاقتصادية (EDB) وشركات كبرى مثل ST Engineering، Accuron Technologies ، OUE Limited، وشركة (Meinhardt )العالمية للهندسة والاستشارات”.