المقاولين: ربط إلكتروني للتأكد من مطابقة مشاريع البناء للمخططات

وطنا اليوم:أكد نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري، أنه سيتم فرض ربط إلكتروني لمشاريع الإسكانات والبناء من خلال تركيب كاميرات لتثبيت طريقة التنفيذ ومطابقتها للمخططات الهندسية.

وقال، إن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان العامة، حيث سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمشاريع، وذلك بهدف تثبيت طريقة تنفيذ المشروع إن كانت صحيحة وعلمية صب الباطون تتم بطريقة سليمة، وبهذا يكون هناك مرجعية لدى النقابة حول طبيعة بناء المشاريع.

وبين الدويري أن هناك ضبط لأعمال البناء الحالي وان التجاوزات والمخالفات محدودة.