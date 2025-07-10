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تواصل ورشات سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون

10 يوليو 2025
تواصل ورشات سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون

وطنا اليوم:تتواصل في ساحة بنك القاهرة عمان بوادي صقرة فعاليات سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون والتي تستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري وتتوج بمعرض فني وتكريم الفنانين بشهادات المشاركة وتكريم الفنان السوري سعد يكن عن مجمل تجربته الفنية .
يشارك في السمبوزيوم الفنانين سعد يكن وياسر صافي من سوريا ومصطفى رحمة ووليد عبيد وميرفت شاذلي وفتحي عفيفي واحمد البدوي وسوزان يعقوب من مصر ورامينا سعدات خان وفخرية علييف من اذربيجان وديلوروم ماميدوفا من اوزبكستان واوكسانا تاسييف من روسيا و احمد نوح من قطر و محمد خليل من فلسطين ورام فيرانجان من الهند ونتاشا لين من ابريطانيا/لصين ومحمد الجالوس وعمر حمدان وقائمة الشباب الاردنيين نور سرحان وندى بشتاوي ولما الخطيب ونسيم القيسي والعزيز عاطف من فلسطين .
يشار الى ان الدورة التاسعة كما في كل عام يتم توثيقها في عبر الوسائط المتعددة وهي متاحة عبر وسائط التواصل الاجتماعي وكتيب مرافق للمعرض فيما تحمل الدورة في طياتها مشاركات جديدة لتجارب فنية من مختلف دول العالم والتي تفتح نافذة على الفن العالمي ومشهدا فنيا للجمهور الاردني .
يذكر ان دورات السمبوزيوم تولي الفنان الاردن اهتمامنا خاصا عبر مشاركة عدد من الرواد والشباب لاثراء التجربة والمشهد الفني العالم


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