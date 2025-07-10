رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير معبر حدود الدرة وميناء العقبة الجديد

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الخميس، مشروع تطوير معبر حدود الدرة في محافظة العقبة.

ووجه رئيس الوزراء بتسريع إنجاز مراحل المشروع، وذلك في سياق جولة تفقدية تشمل عدداً من المواقع والمشاريع والمؤسسات في المحافظة.

كما اطلع رئيس الوزراء خلال الزيارة، على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة من بينها رصيفان مخصصان لصوامع الحبوب، والذي تمَّ تطويره وتوسيع قدرته على المناولة لتبلغ 6 ملايين طن سنوياً، ساهمت في نمو عمليات المناولة بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي.

وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، أن رئيس الوزراء اطلع على العمل في ميناء العقبة الجديد وإجراءات السلامة العامة، كما اطلع على المرحلة الثانية من أعمال مشروع تطوير الميناء بهدف زيادة سرعة المناولة.