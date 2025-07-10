ترامب يفرض 30% رسوما جمركية على 3 دول عربية

وطنا اليوم:أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الأربعاء، خطابات لـ6 دول بتعريفات جمركية تتراوح بين 25 و30% ويبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 أغسطس 2025.

وأفادت وكالة (رويترز) أن ترامب أخطر كلا من الجزائر وليبيا والعراق، بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 30% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

بينما وجه رسائل بتعريفات نسبتها 25% لكل من بروناي، ومولدوفا، والفلبين.

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي إبلاغ شركائه التجاريين، من كبار الموردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى الدول الصغيرة، بأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستبدأ في أول أغسطس، إيذانا بمرحلة جديدة في الحرب التجارية التي بدأها في وقت سابق من هذا العام