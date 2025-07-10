روسيا تكثف قصف كييف بالصواريخ والمسيرات

وطنا اليوم:واصلت روسيا، ليل الأربعاء إلى فجر الخميس، شنّ هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على العاصمة كييف، وعلى مدن أوكرانية أخرى، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة مناطق ومقتل 3 على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، وذلك غداة أعنف هجوم جوي تشهده البلاد منذ بداية الحرب قبل 3 سنوات، حسبما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق “تليغرام” إن فرق الإنقاذ تعمل في أحد المباني السكنية في حي شيفتشينكيفسكي، بعد أن أدى سقوط حطام إلى اندلاع حريق في الطابق العلوي من المبنى.

من جهته، أوضح رئيس الإدارة الإقليمية لكييف، تيمور تكاتشينكو، أن الحرائق اندلعت في 5 أحياء أخرى على الأقل، وشملت مباني سكنية وسيارات ومستودعات ومكاتب، ومباني غير سكنية أخرى. وأضاف أن ثلاثة من المصابين يعانون من جروح ناجمة عن شظايا.

يأتي ذلك فيما ذكرت أجهزة الطوارئ في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن هجوما جويا روسيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع في بلدة كوستيانتينيفكا الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

وجاء في منشور على تطبيق “تليغرام” أن الهجوم دمر مبنى إداريا من طابق واحد وأن فرق الإنقاذ انتشلت جثتين من تحت الأنقاض، كما تمكن رجال الإطفاء من إخماد حرائق اندلعت في أربعة مبان.

وتتعرض كوستيانتينيفكا الواقعة في منطقة دونيتسك لهجمات روسية منذ أشهر، وتعد المنطقة محور تقدم روسيا باتجاه الغرب. ودعا فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك على “تليغرام” إلى إجلاء السكان لمناطق أقل خطورة في أوكرانيا.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن أطلقت روسيا، الليلة السابقة، أكثر من 700 طائرة مسيّرة هجومية وتمويهية، في محاولة لإغراق الدفاعات الجوية الأوكرانية، وهو ثالث رقم قياسي يُسجل في غضون أسبوعين.

وعلى الأرض، كثفت القوات الروسية عملياتها على طول خط الجبهة الممتد لمسافة ألف كيلومتر، في وقت تواجه فيه القوات الأوكرانية نقصا في الأفراد وضغطا متزايدا.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن عدم رضاه عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يبدِ أية مرونة بشأن مطالب وقف إطلاق النار والتسوية ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير(كانون الثاني). وكان ترامب قد أشار، الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة مضطرة لإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد أيام فقط من تعليق واشنطن تسليم شحنات أسلحة حيوية لكييف