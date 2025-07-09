عمان عاصمة الشباب العرب لعام ٢٠٢٥ تتزين وهي تحتضن وزراء ووفود الشباب العرب

‏وطنا اليوم – تزيّنت عمان اليوم، وارتدت حلة قشببة كعادتها، ونثرت جدائلها على كتفيها، وهي مكحولة العينين من تراب الوطن وانداحت بعبيره الآخاذ الذي هو سليل الدوحة الهاشمية منذ أن كانت يافعة، وغزلت لضيوفها كل خيوط الدفء وهي تحتضن وزراء ووفود الشباب العرب لتدثرهم بحنوها عليهم، وتحتفي بحضورهم ليحتفوا هم بها عاصمة للشباب العربي ٢٠٢٥ ويرفلوا بمجدها التليد ، وليحتفوا بمسيرة ورؤية الأردن وتجربته في تمكين وتعزيز الشباب، فكان إختيار عمان من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في @arableagues_gs لتكون على الصعيد العربي حاضنةً وداعمةً لقيادة الجهد والعمل المشترك على مدار عامٍ قادم، وليوفّر وطنياً فرصةً لتشبيك رؤيتنا الأردنية تجاه الشباب مع تجارب عربية نتبادل بها الخبرات ونتشارك البرامج ونعزز حضور شبابنا في الأردن في الفضاء العربي، ليعكسوا إمكاناتهم ويستثمروا الكثير مع اشقائهم الشباب نحو التمكين والإبداع والريادة.

‏المهم في هذا الحدث، الذي حظي برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تزامنه مع الجهد الأردني لتدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، التي تستند إلى جهود دولية قادها سمو ولي العهد، لاستصدار قرار مجلس الأمن 2250، ( الشباب والسلام والأمن ) الذي يُعد أول قرار أممي يعترف بالدور المحوري للشباب كشركاء في صناعة السلام وترسيخ الأمن.

‏ستبقى عمان حاضنة الإبداع وانطلاقة العمل العربي كما هي عاصمة الوفاق والاتفاق .

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