“العمل النيابية” تزور المجمع الصناعي في العقبة وتلتقي رئيس مجلس إدارة “مناجم الفوسفات”

وطنا اليوم – التقت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية في العقبة اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية ،بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة وأطلعت على انجازات الشركة وتطورها والأرباح التي حققتها ودورها في دعم المشاريع التنموية التي تخدم المجتمعات المحلية .

وأشاد رئيس اللجنه النائب معتز ابو رمان بما حققته الشركة من انجازات على الصعيد المحلي ومشاركتها في رفد الاقتصاد الوطني الاردني والمسئولية المجتمعية مشيرا الى ان الشركة احدثت علامة فارقة على مستوى التعدين على المستوى الاقليمي والدولي حيث انتقلت خلال 7 سنوات لتصبح اكبر شركة رائدة في مجال التصنيع .

وأضاف ان الشركة حققت ايضا ايرادات فاقت ارباح تفوق الملياري دينار اردني لصالح الحكومة الاردنية والضمان الاجتماعي رغم انها كانت تعاني من خسائر باهضة عام 2018 كادت تؤدي الى اعلان افلاسها.

وقال ان الشركة دعمت المجتمع المحلي كما انها تحاول التوسع في المناطق التعدينية الاضافية ودعم ريادة الاعمال والتدريب المهني وتعتبر الشركة قصة نجاح وطنية تعود عوائدها على خزينة الدولة الاردنية وتوفر فرص عمل للشباب الاردني الباحثين عن العمل بعد تدريبهم وتأهيلهم .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، أن النجاحات التي حققتها الشركة منذ عام 2018، اسهمت في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة قيمة الدعم التراكمي لميزان المدفوعات والميزان التجاري من المبيعات ليصل الى 8.616 مليار دينار للفترة (2018-2024).

وقال الدكتور الذنيبات ان الشركة تجاوزت خسائر بلغت 90 مليون دينار نهاية عام 2016 تم تخفيضها الى 47 مليون دينار نهاية عام 2017 لافتا الى ان الشركة حققت خلال السنوات (2018-2024) أرباح تراكمية صافية وصلت الى 2.05 مليار والتي تعادل 231% من الأرباح التراكمية التي حققتها الشركة منذ تأسيسها عام 1954 ولغاية عام 2017 والبالغة 887.8 مليون دينار. في حين ارتفع صافي ارباح الشركة من 47.6 عام 2018 ليبلغ 458 مليون دينار عام 2024 بزيادة مقدارها 411 مليون دينار.

وأضاف ان مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الاخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة الى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار.

وأوضح ان الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، الى 396 مليون دينار عام 2024، وبما بمجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار ،كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار.

وأوضح الدكتور الذنيبات أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 مليون طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44%.

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية، قال الدكتور الذنيبات إن حجم التعدين لحامض الفوسفوريك ارتفع من 900 ألف طن عام 2018 ليبلغ 1.35 مليون طن عام 2024 , بزيادة بلغت 450 الف طن وبنسبة 50 %، فيما ارتفع حجم التعدين للأسمدة الفوسفاتية من 747 الف طن عام 2018 ليبلغ 1.1 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 353 ألف طن وبنسبة 48% ،كما ارتفع حجم المبيعات المجمعة للشركة من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل الى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177% من مبيعات 2018.

واكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة والتحول من استخدام المحروقات الى الغاز الطبيعي، ما حقق وفرا بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية مبينا ان قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 الى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274مليار دينار.

وحول المركز المالي للشركة، أوضح الدكتور الذنيبات أن اجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91 %، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 الى 1.816 مليار دينار عام 2024 وبنمو نسبي بلغ 166%.

وأوضح الدكتور الذنيبات أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، الى 4.331 مليار دينارحسب سعر الاغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025 وبمعدل نمو بلغ 1750% خلال السبع سنوات الأخيرة.

وأشار الى ان مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2106 ما قيمته 411 مليون دينار منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة في حين انخفضت المديونية الى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة.

وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الدكتور الذنيبات، انها شملت خفض كلف الانتاج بحوالي 40% سنويا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية وتطبيق مفهوم ادارة الاعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات انتاج الفوسفات من 8 مليون طن عام 2018 الى 11.5 مليون طن عام 2024 وصولا الى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030.

وأضاف ان العوامل، شملت أيضا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويا ووفق اعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندس وفني خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الستة المقبلة.

وأضاف أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة.

وبين أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقاً، مما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الستة المقبلة، بين الدكتور الذنيبات، أنها تشمل اقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الاردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الاردنية للكيماويات لتصل الى 1500 طن يوميا بدلا من 900 طن يومياً وكذلك ا نشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميا وبتكلفة 200 مليون دولار.

وزاد تشمل مشاريع الشركة ضمن خطتها، إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية للفوسفات بمقدار 150 الف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة في العقبة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، اضافة الى رفع الطاقة الانتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن الى 1500 طن يومياً وبتكلفة 120 مليون دولار.

وأشار ان المشاريع تشمل أيضا اقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء وحدة لتعويم الفوسفات في منجمي الحسا والأبيض بتكلفة 80 مليون دولار.

وبين الدكتور الذنيبات، أنه وفي إطار المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي؛ فقد حرصت الشركة على الاستمرار في نهجها السابق؛ إذ عززت حضورها الفاعل بتقديمها الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التعليمية والصحية والرياضية والبيئية والزراعية والخيرية والبنية التحتية والمجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على مناطق عملها، والمساهمة في دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الموفرة لفرص العمل؛ حيث وصلت المبالغ التي دفعتها الشركة والالتزامات القائمة عليها في هذا الجانب مبلغ (122) مليون دينار.

حضر اللقاء اعضاء اللجنة النواب وسام ربيحات وعبدالرؤوف ربيحات و اروى الحجايا و عيسى نصار وشفاء مقابلة وجميل الدهيسات ولبنى النمور والمدير العام لمجمع العقبة الصناعي في العقبة المهندس عبدالعزيز العراكزه والمديرالاداري للمجمع الدكتور تامر المعايطه .