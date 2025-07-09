عمان الأهلية تختتم برنامج تورينج الصيفي لعام 2025 بمشاركة طلبة من جامعة برادفورد البريطانية

وطنا اليوم:اختتمت جامعة عمان الأهلية مؤخرًا فعاليات البرنامج الصيفي الدولي لعام 2025، بمشاركة 35 طالبًا دوليًا من جامعة برادفورد البريطانية، إلى جانب نخبة من طلبة الجامعة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الجامعة المتواصلة لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتوسيع آفاق الطلبة نحو التجارب التعليمية والثقافية العالمية.

وأعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، عن اعتزازه بنجاح البرنامج، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس التزام الجامعة بالانفتاح العالمي وإعداد جيل قيادي في مختلف المجالات، لا سيما في القطاع الصحي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فيروز أبو سويلم، مدير مركز الارتباط العالمي في الجامعة، أن البرنامج جمع بين محتوى أكاديمي نوعي وأنشطة ثقافية متنوعة، مما أتاح للطلبة فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم، وبناء علاقات دولية تعزز من تجربتهم التعليمية والمهنية.

وتضمّن البرنامج سلسلة من الدورات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى أبرز المعالم السياحية والثقافية في الأردن، مثل البتراء، مأدبا، والبحر الميت.