تعيينات وتنقلات في الأمن العام (أسماء)

وطنا اليوم:قرر مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الأربعاء، إجراء تنقلات وتعينات في المديرية.
وتاليا الأسماء:
عميد جمعه زيدان مرار قيادة أمن إقليم الشمال / قائداً
عميد فراس حمدو مسلم مديرية شرطة شرق عمان/ مديراً
عميد ركن رافت ابراهيم جميل مديرية شرطة جرش/ مديراً
عميد يوسف حسين صلاح قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر / قائداً
عميد بشار عبدالعزيز مسلم مديرية شرطة البلقاء/ مديراً
عميد محمود عبدالكريم احمد مديرية شرطة غرب البلقاء/ مديراً
عميد هيثم سلطان احمد إدارة الدراسات الاستراتيجية الأمنية/ مديراً
عميد ركن عواد صياح سالم إدارة النقليات / مديراً
عميد ايمن ابراهيم عبدالمهدي مديرية شرطة العقبة / مديراً
عميد عادل عبدالرزاق خليل مركز إصلاح وتأهيل الموقر1/ مديراً
عميد سلطان محمد علي مبارك مديرية شرطة مادبا / مديراً
عميد رعد احمد سالم إدارة عمليات حفظ السلام / مديراً
عميد طارق محمد حمد مديرية شرطة البادية الجنوبية / مديراً
عميد محمد خلف مفلح مديرية شرطة المفرق/ مديراً
عقيد نبيل يوسف عبدالمهدي إدارة الشرطة العربية والدولية / مديراً
عقيد فاضل عبدالحليم مصطفى إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين / مديراً
عقيد ركن مازن بادي حمدان وحدة إنضباط الأمن العام / قائداً
عقيد شادي جبريل عواد مديرية شرطة الرمثا / مديراً
عقيد حسين عبدالله جريد إدارة الدوريات الخارجية / مديراً
عقيد محمد اسماعيل علي مركز حدود العقبة/ مديراً
عقيد رامي خيرالدين محمد مركز إصلاح وتأهيل ماركا / مديراً
عقيد ركن قصي محمد يوسفمركز إصلاح وتأهيل أم اللولو / مديراً
عقيدابراهيم عبد عبد العزيز مركز إصلاح وتأهيل البلقاء/ مديراً
عقيد احمد محمد سعيد مركز حدود الرمثا/ مديراً
عقيد محمد عبدالرحمن حرب مركز إصلاح وتأهيل العقبة / مديراً
عقيد عبدالرحمن احمد عبدالرحمنمديرية نجدة العاصمة / مديراً
عقيد محمد عيسى فنيخر مخيم الزعتري / مديراً.
عقيد انور عطاالله محمود مركز حدود جابر / مديراً.
عقيد ركن رداد شاهر عبدالعزيز وحدة الواجبات الميدانية / قائداً