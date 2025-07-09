تعيينات وتنقلات في الأمن العام (أسماء)

وطنا اليوم:قرر مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الأربعاء، إجراء تنقلات وتعينات في المديرية.

وتاليا الأسماء:

عميد جمعه زيدان مرار قيادة أمن إقليم الشمال / قائداً

عميد فراس حمدو مسلم مديرية شرطة شرق عمان/ مديراً

عميد ركن رافت ابراهيم جميل مديرية شرطة جرش/ مديراً

عميد يوسف حسين صلاح قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر / قائداً

عميد بشار عبدالعزيز مسلم مديرية شرطة البلقاء/ مديراً

عميد محمود عبدالكريم احمد مديرية شرطة غرب البلقاء/ مديراً

عميد هيثم سلطان احمد إدارة الدراسات الاستراتيجية الأمنية/ مديراً

عميد ركن عواد صياح سالم إدارة النقليات / مديراً

عميد ايمن ابراهيم عبدالمهدي مديرية شرطة العقبة / مديراً

عميد عادل عبدالرزاق خليل مركز إصلاح وتأهيل الموقر1/ مديراً

عميد سلطان محمد علي مبارك مديرية شرطة مادبا / مديراً

عميد رعد احمد سالم إدارة عمليات حفظ السلام / مديراً

عميد طارق محمد حمد مديرية شرطة البادية الجنوبية / مديراً

عميد محمد خلف مفلح مديرية شرطة المفرق/ مديراً

عقيد نبيل يوسف عبدالمهدي إدارة الشرطة العربية والدولية / مديراً

عقيد فاضل عبدالحليم مصطفى إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين / مديراً

عقيد ركن مازن بادي حمدان وحدة إنضباط الأمن العام / قائداً

عقيد شادي جبريل عواد مديرية شرطة الرمثا / مديراً

عقيد حسين عبدالله جريد إدارة الدوريات الخارجية / مديراً

عقيد محمد اسماعيل علي مركز حدود العقبة/ مديراً

عقيد رامي خيرالدين محمد مركز إصلاح وتأهيل ماركا / مديراً

عقيد ركن قصي محمد يوسفمركز إصلاح وتأهيل أم اللولو / مديراً

عقيدابراهيم عبد عبد العزيز مركز إصلاح وتأهيل البلقاء/ مديراً

عقيد احمد محمد سعيد مركز حدود الرمثا/ مديراً

عقيد محمد عبدالرحمن حرب مركز إصلاح وتأهيل العقبة / مديراً

عقيد عبدالرحمن احمد عبدالرحمنمديرية نجدة العاصمة / مديراً

عقيد محمد عيسى فنيخر مخيم الزعتري / مديراً.

عقيد انور عطاالله محمود مركز حدود جابر / مديراً.

عقيد ركن رداد شاهر عبدالعزيز وحدة الواجبات الميدانية / قائداً