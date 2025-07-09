القبض على 4 ملثمين نفذوا سطوا مسلحا وسرقوا 7 آلاف دينار من شركة لمستثمر عربي في إربد

وطنا اليوم:ألقى العاملون في بحث جنائي اربد وبوقت قياسي، القبض على أربعة أشخاص (ملثمين) نفذوا سطوا مسلحا على مستثمر عربي وسرقوا 7 آلاف دينار تحت تهديد السلاح من شركته في إربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن بلاغا ورد لغرفة العمليات بتعرض مستثمر عربي لعملية سطو مسلح، وأجبر اللصوص من بداخل الشركة، وهم شركاء المستثمر ويحملون جنسية أجنبية، على فتح “القاصة” تحت تهديد السلاح، ثم سرقوا المبلغ المالي.

وتحركت مجموعات البحث الجنائي للموقع وتم رفع البصمات وباشرت تحقيقاتها، وبعد أقل من ساعتين من الحادثة تم القبض على المشتبه بهم.

وأشار إلى انه وبالتحقيق معهم اعترفوا بالحادثة وتم ضبط السلاح المستخدم والمبلغ المالي وجوازات سفر تعود لشركاء المستثمر، وتم إعادتهم للمستثمر، وما يزال التحقيق جار معهم تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء