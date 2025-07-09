عشرات الشهداء بقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

وطنا اليوم:أفادت مصادر طبية، باستشهاد 17 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

وقال المصادر، إن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة جودة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأضافت، أن فلسطينيا ونجله استشهدا جراء قصف الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان آخران وأصيب فلسطينيين عدة بقصف مسيرات الاحتلال خياما تؤوي نازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الخروبي في محيط الموقف في مخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,575 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 136,879 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.