الأمن العام: ضبط أحد المعتدين على الصحفي الحباشنة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريق التحقيق في حادثة الاعتداء على الصحفي فارس الحباشنة يواصل عمله وتحقيقاته، حيث تمكن من تحديد المركبة المستخدمة في الحادثة وجرى ضبطها .

مبينا انه من خلال جمع المعلومات تم الاستدلال وتحديد هوية المشتبه بهم في القضية، وجرى ضبط أحدهم والبحث جارٍ عن الباقين وما زال التحقيق جار للوقوف على كافة ملابسات الحادثة.

مؤكدا انه حال انتهاء فريق التحقيق من عمله سيتم توضيح ملابسات الحادثة وإحالة القضية للقضاء، داعيا الجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استباق التحقيقات.