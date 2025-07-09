دفاع مدني مادبا يخمد حريق ديانا مُحملة بكراتين لإعادة التدوير

وطنا اليوم:تمكنت كوادر الدفاع المدني في محافظة مأدبا من التعامل بسرعة وكفاءة مع حريق شب في مركبة من نوع “ديانا” محملة بكراتين مخصصة لإعادة التدوير، أثناء سيرها على الطريق الرئيسي قرب إشارة مديرية الدفاع المدني.

الحادث الذي وقع صباح الأربعاء لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر كبيرة، بفضل الاستجابة الفورية والحرفية العالية لفرق الدفاع المدني.

وأشار العقيد المهندس علاء الدين الذبيان، مدير مديرية الدفاع المدني في مأدبا، خلال مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، الأربعاء، إلى أن فرق الدفاع المدني كانت على أتم الجاهزية، حيث تم رصد الحادث عبر كاميرات غرفة العمليات، وتحركت الفرق في غضون ثوانٍ للتعامل مع الحريق.

وأوضح أن الأضرار اقتصرت على الصندوق الخلفي للمركبة، حيث تم إخماد الحريق بسرعة دون أن يمتد إلى باقي أجزاء المركبة أو يتسبب بإصابات.

وأشار إلى أن معدل زمن الاستجابة في محافظة مأدبا يبلغ حوالي 7 دقائق و41 ثانية لمختلف الحوادث، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة والتأهيل.

ونصح الذبيان المواطنين بضرورة تفقد مركباتهم بشكل دوري، خاصة الجدلات الكهربائية، لتجنب الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي.

كما حذر من التدخين أثناء القيادة ورمي أعقاب السجائر، التي قد تتسبب بحرائق، خاصة في مركبات مثل “الديانا” التي تحمل مواد قابلة للاشتعال.

وأوصى بضرورة توفر طفاية حريق في كل مركبة، مؤكداً أن استخدامها في بداية الحريق يمكن أن يحد من الأضرار بشكل كبير