اشتباكات عنيفة بين عشيرة كردية والبيشمركة في أربيل

وطنا اليوم:أفادت وكالة الأنباء العراقية “واع” ليل الثلاثاء / الاربعاء، باندلاع اشتباكات مسلحة بين إحدى العشائر في أربيل مع قوات البيشمركة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت “واع” عن مصدر محلي قوله إن “نزاعا مسلحا حصل بين عشيرة الهركية والقوات الأمنية في قضاء خبات بمحافظة أربيل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وحرق عدد من العجلات الأمنية”.

وأضاف المصدر أن “النزاع هو حول سقي الأراضي الزراعية بعد تغيير مسار أحد المجاري النهرية المتفرعة من الزاب الكبير”.

كما أشار المصدر إلى أن “زعيم عشيرة الهركية وجه نداء إلى بقية العشائر في محافظة أربيل للوقوف الى جانبهم”

ونشرت صفحات إخبارية محلية مقاطع فيديو توثق هذه الاشتباكات العنيفة.