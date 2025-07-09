توضيح اماراتي مهم حول الإقامة الذهبية مدى الحياة

وطنا اليوم:نفت السلطات الإماراتية صحة ما تردد حول منح “الإقامة الذهبية” مدى الحياة لبعض الجنسيات.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات مساء الثلاثاء “عدم صحة الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومواقع الإنترنت بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية مدى الحياة لعدد من الجنسيات”.

وذكرت في بيان أنها “رصدت مؤخرا أخبارا صحفية صادرة عن أحد المكاتب الاستشارية في إحدى الدول يشير إلى إمكانية تقديم طلب الإقامة الذهبية في دولة الإمارات مدى الحياة لكافة الفئات من خارج الدولة، عبر جهات استشارية أو تجارية وبشروط ميسرة، وذلك دون سند من القانون أو الرجوع إلى الجهات المختصة في الإمارات”.

وأشارت الهيئة إلى أن “فئات الإقامة الذهبية وشروطها وضوابطها محددة وفقا للقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الرسمية، ويمكن للراغبين في معرفتها الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة”.

ولفتت الهيئة إلى أن جميع طلبات الإقامة الذهبية “تدار حصريا عبر القنوات الحكومية الرسمية داخل الإمارات، ولا تعتبر أي جهة استشارية داخلية أو خارجية طرفا معتمدا في عملية التقديم”.

وأعلنت أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بإطلاق تلك الشائعات في محاولة للحصول على الأموال بدون وجه حق من الراغبين في العيش والإقامة في دولة الإمارات عبر استغلال حلمهم وطموحهم الى الحياة الكريمة والعيش الآمن المستقر”.