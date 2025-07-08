المدينة الإنسانية .. خطة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في غزة

وطنا اليوم:أفادت “تايمز أوف إسرائيل” بأن وزير الدفاع الاحتلال يسرائيل كاتس وجه بتقديم خطة لإنشاء “مدينة إنسانية جديدة” في جنوب قطاع غزة على أنقاض مدينة رفح.

وتهدف الخطة إلى استيعاب حوالي 600 ألف فلسطيني في البداية ممن يعيشون في منطقة المواصي الساحلية منذ نزوحهم من مناطق أخرى في القطاع، بعد التأكد من عدم وجود عناصر من “حماس” بينهم.

وأضاف كاتس في إفادة صحفية أمس الاثنين أنه “لن يسمح للفلسطينيين بمغادرة المنطقة”، وقال: “سيتم تجميع جميع سكان غزة المدنيين أكثر من مليوني شخص في المنطقة في نهاية المطاف، بينما يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بتأمينها عن بعد، وتعمل الهيئات الدولية على إدارة المنطقة”.

وأضاف أنه “سيتم إنشاء أربعة مواقع إضافية لتوزيع المساعدات في المنطقة”، وأكد ضرورة تشجيع الفلسطينيين على “الهجرة الطوعية” من قطاع غزة، وأن هذه الخطة “يجب أن تتحقق”.

وبدأ المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام وضع خط المنطقة التي أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن يديرها بل بل سيترك ذلك للهيئات الدولية، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقالت الصحيفة: “هناك أيضا مخاوف من أن تنشئ إسرائيل مستوطنات في المناطق التي تخليها قسرا، وقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هذه ليست خطته، لكنه ملزم بشركائه في الائتلاف اليميني المتطرف العازمين على تحقيقها”.