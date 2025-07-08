بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

المدينة الإنسانية .. خطة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في غزة

8 يوليو 2025
المدينة الإنسانية .. خطة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في غزة

وطنا اليوم:أفادت “تايمز أوف إسرائيل” بأن وزير الدفاع الاحتلال يسرائيل كاتس وجه بتقديم خطة لإنشاء “مدينة إنسانية جديدة” في جنوب قطاع غزة على أنقاض مدينة رفح.
وتهدف الخطة إلى استيعاب حوالي 600 ألف فلسطيني في البداية ممن يعيشون في منطقة المواصي الساحلية منذ نزوحهم من مناطق أخرى في القطاع، بعد التأكد من عدم وجود عناصر من “حماس” بينهم.
وأضاف كاتس في إفادة صحفية أمس الاثنين أنه “لن يسمح للفلسطينيين بمغادرة المنطقة”، وقال: “سيتم تجميع جميع سكان غزة المدنيين أكثر من مليوني شخص في المنطقة في نهاية المطاف، بينما يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بتأمينها عن بعد، وتعمل الهيئات الدولية على إدارة المنطقة”.
وأضاف أنه “سيتم إنشاء أربعة مواقع إضافية لتوزيع المساعدات في المنطقة”، وأكد ضرورة تشجيع الفلسطينيين على “الهجرة الطوعية” من قطاع غزة، وأن هذه الخطة “يجب أن تتحقق”.
وبدأ المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام وضع خط المنطقة التي أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن يديرها بل بل سيترك ذلك للهيئات الدولية، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وقالت الصحيفة: “هناك أيضا مخاوف من أن تنشئ إسرائيل مستوطنات في المناطق التي تخليها قسرا، وقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هذه ليست خطته، لكنه ملزم بشركائه في الائتلاف اليميني المتطرف العازمين على تحقيقها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:28

ترامب يتوعد روسيا بعقوبات قاسية.. بوتين لم يقدم شيئاً لوقف حرب أوكرانيا

20:20

رئيس هيئة الأركان المشتركة: عمليات تطوير منظومة أمن الحدود مستمرة

20:17

لا تقتلوا الثقة بسيف الشائعة .. مؤسسة الغذاء والدواء تستحق الإنصاف

19:52

الاحتلال يعلن استهداف مسؤول تخطيط حماس في لبنان

19:36

البلبيسي: لا علاقة للبطيخ والفواكه بالتسبب بأمراض معوية

19:27

السلطة تدعم أبو شباب وإسرائيل تكافئها بـ إمارة الخليل

19:25

تعيين الصرايرة مديراً للرقابة الداخلية في الإسكان والتطوير الحضري

19:21

سلامة : اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

19:07

السميرات يرعى لقاءً متخصصًا حول تعزيز ثقافة البيانات ودورها في التحول الرقمي

19:05

52 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

16:53

الاقتصاد النيابية : سنرفع توصيات إلى مجلس الوزراء تتعلق بتطوير مركز حدود جابر

16:27

بعد الدنماركية والفرنسي.. فنانة ثالثة تتهم طليقة السقا بسرقة لوحتها

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان