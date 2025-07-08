طائرات سلاح الجو الملكي تواصل إخماد الحرائق في سوريا

وطنا اليوم:تواصل طائرات سلاح الجو الملكي، اليوم الثلاثاء، مشاركتها الفاعلة في عمليات إخماد الحرائق المندلعة بعدة مناطق من الأراضي السورية، حيث تعمل بشكل مكثف جنباً إلى جنب مع باقي فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران التي تهدد الغابات والمناطق الحرجية هناك.

وجاءت المشاركة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في سوريا لمواجهة الكارثة البيئية والإنسانية التي تسببها الحرائق والمستمرة منذ نحو أسبوع من خلال طائرتين من نوع بلاك هوك لاحتواء النيران ومنع انتشارها.

يذكر أن عمليات إخماد الحرائق تواجه صعوبات كبيرة للسيطرة عليها، بسبب انتشارها في الغابات والتضاريس الوعرة علاوة على انفجار مخلفات الحرب والألغام وسرعة الرياح، بالرغم من استمرار فرق الإطفاء الأرضية والجوية عملها على مدار الساعة لتأمين المناطق المتضررة وحماية الأرواح والممتلكات.