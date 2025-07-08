التربية: إنهاء تصحيح العربي والإنجليزي ونسبة الخطأ في تصحيح التوجيهي 0%

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، إن الوزارة تنفذ خطة متكاملة ترتكز على الدقة والمنهجية العالية في تصحيح أوراق امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، وصولا إلى استخراج النتائج بدقة تامة، مؤكدا أن “نسبة الخطأ في التصحيح 0%”.

وأضاف الثلاثاء، أن لجان التصحيح في إدارة الامتحانات التابعة للوزارة أنهت تصحيح دفاتر كل من مبحثي اللغة الإنجليزية واللغة العربية، فيما شارفت على إنهاء تصحيح دفاتر الرياضيات، والتي تحتاج إلى ما يقرب من أسبوع، مؤكدا أن تصحيح باقي المباحث مستمر.

وبين حياصات أن استخراج النتائج النهائية للطلبة في الامتحان يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر بما يضمن حقوق الطلبة، موضحا أن دفاتر الإجابة؛ تمر في سلسلة مراحل لها لجان مختصة في الإدارة قبل الاستخراج النهائي للنتائج، تصل إلى 27 مرحلة، وتشمل التفتيش والتدقيق والمطابقة وغيرها من المراحل المختلفة والدقيقة، للتأكد من تصحيح الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا.

وأوضح حياصات أن تصحيح أوراق الماسح الضوئي وتدقيقها تجري أولا بأوّل وعلى مراحل متعددة، قد تزيد على 12 مرحلة، تضمن دقة النتائج 100%، لافتا النظر إلى أن طواقم العمل الإداري والفني بإدارة الامتحانات، يبذلون جهودا كبيرة لاستخراج النتائج، وفق خطة الوزارة، إذ إن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج إلا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي لها.

وأشار حياصات إلى أن الماسح الضوئي لا يصحح إجابات طلبة التوجيهي وإنما يقرأها، وهناك لجان تدقيق وتفتيش لكل ورقة امتحان ونسبة الخطأ فيه صفر، مشيرا إلى أن الماسح الضوئي يرصد إجابات الطلبة والرموز ضمن قاعدة بيانات تشكل رقم جلوس الطالب ورمز المبحث.

وتابع، أن “تصحيح إجابات الطلبة سيتم من خلال وضع ورقة الإجابات على جهاز الماسح الضوئي”، مشيرا إلى أن “دقة القراءة تصل إلى 100%”.

ورجّح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة في وقت سابق ، إعلان نتائج “التوجيهي” في الثلث الأول من شهر آب المقبل، مؤكدا أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.

ويواصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، الثلاثاء، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 “الامتحان العام” في يومه العاشر وما قبل الأخير.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمباحث الفيزياء، الدراسات الإسلامية، النظم الإسلامية، اللغة الفرنسية، الصناعات الزراعية، الإدارة والسلامة المهنية.

ويشارك في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2025/الامتحان العام، 209871 مشتركا ومشتركة منهم 147461 من الطلبة النظاميين و62410 من طلبة الدراسة الخاصة.

ويتوزع المشتركون حسب فروع التعليم وفق التالي: 89634 للفرع العلمي و94232 للفرع الأدبي و(200) للفرع الشرعي و9059 للفرع الصناعي و4701 للفرع الزراعي و2021 للفرع الفندقي والسياحي و10024 لفرع الاقتصاد المنزلي.

وسيتقدم للامتحان 162 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على 15 مركزا، كما سيتقدم 27 مشتركا في مركز الحسين للسرطان، فيما سيتقدم للامتحان 658 مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين كما يلي: الصم 166، الكفيفون 92، إعاقات حركية 164، شلل دماغي 77، ضعاف البصر 159.