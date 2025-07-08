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وزير الزراعة: بدء تشغيل 12 مصنعا للأغذية العام الحالي

8 يوليو 2025
وزير الزراعة: بدء تشغيل 12 مصنعا للأغذية العام الحالي

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن التصنيع الغذائي من أهم المحاور التي ضمتها الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ورؤية التحديث الاقتصادي.
وكشف الحنيفات، عن إبرام اتفاقيات لإنشاء 21 مصنعا للأغذية، سيتم تشغيل ما لا يقل عن 12 منها العام الحالي 2025.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تكون مصانع الأغذية، رافدا للقطاع الزراعي والاقتصاد الأردني، وضمانة للأمن الغذائي الوطني.
وأضاف أن التصنيع الغذائي مهم لامتصاص الفائض من المنتج الزراعي المحلي، فضلا عن إسهامه في تشغيل الأردنيين، ووجود منتجات محلية بدلا من المستوردة، ما يحد من استنزاف مواردنا المالية والعملات الصعبة.
وأكد تقديم وزارة الزراعة ضمن هذا المحور سلسلة من الحوافز في المناطق التي يوجد فيها مدن صناعية منها منح أجور لمدة خمس سنوات للمستثمر في التصنيع الغذائي، وتمويل بقرض منخفض الفائدة يصل لغاية نصف مليون دينار.
وبين الحنيفات أن وزارة الزراعة تعمل أيضا على حماية المنتج الأردني في المناطق التي لا يوجد فيها مدن صناعية، من خلال إنشاء المصنع وتقديمه للمستثمر ضمن أطور قانونية لمدة خمس سنوات.


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