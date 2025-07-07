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“هارموني عربي” من مصر يضيء المسرح الشمالي في مهرجان جرش 2025

7 يوليو 2025
“هارموني عربي” من مصر يضيء المسرح الشمالي في مهرجان جرش 2025

وطنا اليوم-جرش – تحت شعار “هنا الأردن.. ومجده مستمر”، يواصل مهرجان جرش للثقافة والفنون تألقه في دورته الجديدة لعام 2025، حيث يحتضن المسرح الشمالي أمسية فنية مميزة يقدمها كورال “هارموني عربي” من مصر، وذلك يوم الأحد الموافق 27 تموز 2025، عند الساعة الثامنة مساءً.

ويُعد كورال “هارموني عربي” من أبرز المشاريع الموسيقية الشبابية في الوطن العربي، حيث يضم مجموعة من الأصوات الموهوبة التي تعكس تنوعاً ثقافياً وفنياً، ويقدم مزيجاً من الأغاني العربية التراثية والمعاصرة بأسلوب عصري متناغم يمزج بين الأداء الكورالي والعزف المباشر.

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة فعاليات مهرجان جرش التي تسلط الضوء على الإبداع العربي، وتستضيف فرقاً فنية من مختلف الدول لتعزيز التبادل الثقافي وإحياء التراث العربي الأصيل.

يُذكر أن الحفل يقام برعاية مجموعة من الشركاء والداعمين الرسميين، وتتوفر التذاكر عبر موقع “تذكرتي” الإلكتروني.

 


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