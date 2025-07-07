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إخلاء بناية سكنية بسبب تصدعات ناتجة عن أعمال إنشائية

7 يوليو 2025
إخلاء بناية سكنية بسبب تصدعات ناتجة عن أعمال إنشائية

وطنا اليوم:أخلت كوادر الدفاع المدني وشرطة اربد، بناية سكنية مكونة من اربع طوابق في محافظة اربد بسبب تصدعات ناتجة عن وجود اعمال انشائية بجانبها ، وباشرت الجهات المختصة التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة.
واغلقت الأجهزة الأمنية وكوادر الدفاع المدني الشارع الرئيسي بعد اشارة دراوشة ضمن محيط ما يعرف بدوار الماسة خشية انهيار بناية سكنية.
وأغلقت الأجهزة الأمنية الشوارع المؤدية إلى الدوار باتجاه الشمال والشرق كاجراء احترازي.
وتتواجد الأجهزة المعنية في الموقع، حيث تم وضع شريط تحذيري كامل واغلاق المنطقة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.


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