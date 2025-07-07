مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يفتتح ورشة عمل متخصصة بأسس اعتماد مواقع التصنيع

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أهمية انضمام المملكة إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني (PIC/S)، ضمن إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في الصناعة الدوائية، لتمكين هذا القطاع الحيوي من تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

وأضاف، خلال افتتاح ورشة العمل المتخصصة بأسس اعتماد مواقع التصنيع، التي نظمتها الجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية بالتعاون مع المؤسسة، أن الانضمام من شأنه إحداث نقلة نوعية في تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش الدوائي، مشيرًا إلى أن الانضمام لا يمثل فقط اعترافاً دولياً بكفاءة المنظومة الرقابية الوطنية، بل يُسهم بالوقت ذاته في تعزيز انسيابية الصادرات الدوائية الوطنية إلى الأسواق العالمية، عبر تعزيز الثقة بجودة وموثوقية المنتجات الصيدلانية المصنعة محليًا.

وأشار مهيدات إلى أن دعم الصناعة الدوائية الوطنية يمثل ضرورة استراتيجية، نظراً لما تمثله من ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تسهم بشكل مباشر في توفر فرص العمل، وتأكيد مكانة الأردن كمركز إقليمي للتصنيع الدوائي.

وشدّد مهيدات على أهمية توطين إنتاج بعض الزمر الدوائية الحيوية محليًا، خاصة تلك المرتبطة بالأمن الدوائي، لما له من أثر مباشر في تعزيز التنافسية في الأسواق الخارجية، وزيادة فرص التصدير، وتعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد مهيدات التزام المؤسسة، بالتعاون مع الـشركاء من القطاعين العام والخاص، للمضي قُدمًا نحو تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي في الصناعات الدوائية المتقدمة.

ومواصلة الانجازات التي حققتها المؤسسة بما يسهم في تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية.

من جهتها، أكدت أمين عام الجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية، الدكتورة حنان السبول، أن التعديلات الأخيرة على أسس اعتماد مواقع التصنيع الجيد تأتي انسجامًا مع متطلبات المنظمة الدولية للتفتيش الدوائي، مشيرة إلى مساهمة هذه الخطوة في تعزيز جاهزية المصانع الوطنية واستيفاء معايير التصنيع الجيد والتأهل للتفتيش وفقًا للمعايير الدولية.

وأوضحت السبول أن الورشة تكتسب أهمية خاصة كونها تهدف إلى تعريف العاملين في قطاع الصناعة الدوائية بأحدث المستجدات والتعديلات التي طرأت على أسس وتعليمات اعتماد مواقع التصنيع وبما ينسجم مع متطلبات المنظمة العالمية للتفتيش، ورفع الوعي بمتطلبات اعتماد مواقع التصنيع، ما يدعم التوجهات نحو تحسين الأداء التصنيعي وتوسيع آفاق التصدير للأسواق الخارجية.

وشددت الدكتورة سبول على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع قطاع الصناعات الدوائية ضمن القطاعات ذات الأولوية باعتباره من الصناعات عالية القيمة، مؤكدة أهمية تمكين الكوادر العاملة في هذا القطاع وتأهيلها للامتثال لمتطلبات الرقابة والتفتيش من الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

وثمنت السبول جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تنفيذ مشاريع نوعية لتقوية وتعزيز النظام الرقابي على الدواء، ضمن مساعيها للانضمام إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني (PIC/S)، مؤكدة أن هذا الانضمام سيكون له أثر حقيقي على زيادة الاعتراف الدولي بالمصانع الأردنية من قِبل الدول والهيئات الرقابية الأعضاء.

تخلل ورشة العمل وبحضور مديرة مديرية الدواء، الدكتورة رنا ملكاوي، تقديم محاضرتين متخصصتين، الأولى بعنوان “إرشادات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة الاعتماد المعدلة حديثًا”، قدّمها رئيس قسم التفتيش الدوائي، الدكتور محمود القواسمة، تناولت التعديلات الرئيسية التي أُدخلت على الأسس، بهدف تعزيز الامتثال للمعايير المعتمدة.

فيما تناولت المحاضرة الثانية،”النواقص المتكررة التي يتم رصدها خلال الزيارات التفتيشية لمواقع التصنيع وسبل تفاديها”، قدّمتها كل من الدكتورة نجلاء الشمالي والدكتور رشيد صلاح.