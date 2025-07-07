الإعلان عن نتائج تقييم أداء البلديات على مستوى المملكة

وطنا اليوم:أُعلنت، اليوم الاثنين، نتائج تقييم أداء البلديات في جميع محافظات المملكة، البالغ عددها 104 بلديات.

وكشفت النتائج أنَّ 39 بلديَّة من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50 بالمئة وفقاً للمعايير التي تمَّ التَّقييم عليها، علماً بأنَّ النَّتائج تراوحت ما بين 29.5 بالمئة كحدٍّ أدنى، و85 بالمئة كحدٍّ أعلى.

كما كشفت النَّتائج أنَّ 11 بلديَّة فقط حصلت على علامة أعلى من 65 بالمئة في التَّقييم، فيما كانت نتائج 93 بلديَّة دون هذه العلامة.

وأُجري التقييم عبر فرق متخصِّصة تشكَّلت من أمانة عمّان الكبرى، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة البيئة، إضافة إلى متقاعدين من وزارة الإدارة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة.

كما تم تشكيل فريق فنِّي متخصص ضمَّ ممثلين عن رئاسة الوزراء، ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمّان الكبرى، ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز؛ لغايات مراجعة مخرجات عملية التقييم وضبط جودتها، وبشكل يعزز كفاءة وفاعلية عملية التقييم ويضمن العدالة في النتائج.

وقامت الفرق خلال شهريّ نيسان وأيَّار الماضيين بزيارات ميدانية لجميع البلديَّات في المملكة، أجرت خلالها تقييماً شاملاً، وفق معايير محدَّدة، شملت: واقع النظافة، والأداء المالي، وإدارة وجودة البنية التحتية، وإدارة العمليات، والخدمات المباشرة داخل مبنى البلدية، وإدارة الشراكات، ورضا المتعاملين.

ودرست الفرق خلال زياراتها واقع الحال للبلديَّات من خلال أخذ عينات عشوائية لوثائق تتعلَّق بمشاريع أو عطاءات أو غيرها، وزيارة مناطق بشكل عشوائي وغير معلن، وتوزيع استبانات لقياس رضا متلقي الخدمة عن الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها للمواطنين.

ووفقاً للنَّتائج، حصلت بلدية الوسطية على المرتبة الأولى بين جميع بلديَّات المملكة، فيما حصلت بلدية أم الجمال على المرتبة الثَّانية، وبلدية السلط على المرتبة الثالثة.

وجاء ترتيب البلديات من المرتبة الرابعة إلى العاشرة توالياً: بلدية مؤاب الجديدة، وبلدية غرب إربد، وبلدية جبل بني حميدة، وبلدية ماحص، وبلدية إيل، وبلدية سحاب، وبلدية الكفارات.