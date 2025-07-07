مجلس الوزراء يُحيل عددًا من الضباط إلى التقاعد بينهم عمداء وضباط ركن وقضاة عسكريون

وطنا اليوم-عمان – قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، إحالة مجموعة من الضباط في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية إلى التقاعد، ضمن الإجراءات الإدارية والتنظيمية الدورية.

وشمل القرار إحالة (26) ضابطًا من مختلف الرتب العسكرية والتخصصات، من بينهم ضباط برتبة عميد وعميد ركن وعميد مهندس وعميد قاضي، بالإضافة إلى عدد من الضباط برتبة عقيد وعقيد ركن.

وفيما يلي قائمة بأسماء الضباط المحالين إلى التقاعد:

عميد / عمر مثقال مسلم

عميد / منتصر منصور محمد

عميد ركن مهندس / هيثم رزق فهد

عميد / محمد عبدالله مصطفى

عميد / عوض محمد عواد

عميد ركن / عاكف أحمد علي

عميد ركن / أحمد عبد سلمان

عميد / عامر سعيد عوده

عميد قاضي / رامي علي أحمد

عميد / علاء عبدالله فرحان

عميد / هاني حسين موسى

عميد / عيسى سالم عواد

عميد / فوزي مصطفى أحمد

عميد / أنور عليان رضوان

عميد / محمود أحمد محمد

عميد ركن / موفق مشعل هزيل

عميد / أيمن جبريل سليمان

عقيد ركن / محمد أحمد سعد

عقيد / عبد الكريم عاطف عبد الكريم

عقيد / وائل أحمد سالم

عقيد / يوسف أحمد عبدالله

عقيد / فراس عبدالرزاق مرعي

عقيد / أنور أحمد سالم

عقيد / طارق ذيب سالم

عقيد / أيسر إبراهيم طعمة

عقيد / غيث بركات محمد

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التحديثات الإدارية التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل العمل العسكري، ومواصلة تطوير الهيكل القيادي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتعزيز الكفاءة المؤسسية.