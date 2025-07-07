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عاجل# ضبط أخطر مصنع معسل غير مرخص تابع لإحدى كبرى الشركات في عمان

7 يوليو 2025
عاجل# ضبط أخطر مصنع معسل غير مرخص تابع لإحدى كبرى الشركات في عمان

وطنا اليوم-أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال كوادر التفتيش في إقليم الوسط-فرع عمان، مصنعًا مخالفًا تابعًا لإحدى كبرى شركات تصنيع المعسل، وذلك لعدم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة لتصنيع المعسل.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن الفرق الرقابية نفذت عمليات تفتيش نوعية شملت المصنع الرئيسي التابع للشركة، وذلك استنادًا إلى عمليات تتبع ومراقبة دقيقة على مدار الفترة الماضية، حيث تبيّن من خلال الكشف الميداني استخدام أصباغ ملونة ونكهات ومواد “أصنص” مجهولة المصدر لا تحمل أي معلومات تعريفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأضاف، أن كوادر الرقابة والتفتيش تحفظت على كامل المواد المضبوطة داخل المصنع قبل طرحها وتوزيعها إلى الأسواق، حيث شملت المضبوطات؛ تبغ خام، ومعسل، ومواد أولية تدخل في الإنتاج، إذ بلغ إجمالي الكمية المضبوطة نحو 60 طنًا.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة باشرت بإجراءات إحالة القائمين على المصنع المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


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