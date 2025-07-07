الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله

وطنا اليوم:اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بمحاولة اغتياله بدون أن يحدد متى، في مقابلة أجراها معه الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون وتم بثها الإثنين.

وقال بزشكيان: “حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا”.

وأضاف: “لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع (…) حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها”.

وأوضح: “كانت هذه إسرائيل”، بحسب ترجمة لتصريحاته من الفارسية، من غير أن يوضح ما إذا كانت محاولة الاغتيال وقعت خلال الحرب التي دارت بين البلدين في يونيو.

وتابع: “أنا لا أخاف من التضحية بنفسي دفاعا عن بلدي وحماية سيادة بلدي. أنا مستعد للتضحية بحياتي من أجل بلدي. ولكن هل سيجلب ذلك الأمن إلى المنطقة؟”

من جهة أخرى، أكد بزشكيان أنه لا يرى “أي مشكلة” في استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي.

وأبرز: “لا نرى أي مشكلة في معاودة الدخول في المفاوضات”، مضيفا “هناك شرط … كيف سنثق مجددا في الولايات المتحدة؟”.

وقصفت واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل في مطلع يونيو.