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تخصيص 3903 رواتب تقاعد شيخوخة خلال النصف الأول من العام الحالي

7 يوليو 2025
تخصيص 3903 رواتب تقاعد شيخوخة خلال النصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن تخصيص (3903) رواتب تقاعد شيخوخة خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، ليصل عدد متقاعدي الشيخوخة التراكمي كما في 30/6/2025 إلى قرابة (111) ألفاً و(278) متقاعداً.
وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة، على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً؛ أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).
وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح لمن أكمل سن الشيخوخة ولم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة؛ تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان على الأقل، أو الاستمرار بالعمل لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال المنشأة التي يعمل بها أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين.


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