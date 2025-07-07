الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم

وطنا اليوم:نظمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم، التابع لوزارة الصحة، حملة للتبرع بالدم شارك فيها 150 موظفاً وموظفة من مختلف المستويات الإدارية عبر سيارة متنقلة.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح، في بيان اليوم الاثنين، إن المؤسسة ارتأت إطلاق هذه الحملة تجسيداً لروح المسؤولية المجتمعية التي تتبناها المؤسسة والتي تعكس حرص الموظفين على المساهمة في تعزيز ثقافة التطوع داخل بيئة العمل.

وأضاف الجراح إن الحملة جاءت تنفيذا لاستراتيجية المؤسسة في المسؤولية المجتمعية المستدامة لخدمة أبناء المجتمع المحلي في المجال الصحي من خلال تنظيم حملات التبرع بالدم بالتعاون مع الجهات الصحية، وذلك لتسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم وترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين وتعزيز العلاقة التشاركية المستدامة مع مديرية بنك الدم التي ترسخ مبدأ التعاون المشترك لما فيه مصلحة أبناء الوطن، إلى جانب استمرارية تنظيم الفعاليات التطوعية المتنوعة بالشراكة مع مختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني التي تتيح للموظفين المساهمة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.