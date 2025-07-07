بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم

7 يوليو 2025
الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم

وطنا اليوم:نظمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم، التابع لوزارة الصحة، حملة للتبرع بالدم شارك فيها 150 موظفاً وموظفة من مختلف المستويات الإدارية عبر سيارة متنقلة.
وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح، في بيان اليوم الاثنين، إن المؤسسة ارتأت إطلاق هذه الحملة تجسيداً لروح المسؤولية المجتمعية التي تتبناها المؤسسة والتي تعكس حرص الموظفين على المساهمة في تعزيز ثقافة التطوع داخل بيئة العمل.
وأضاف الجراح إن الحملة جاءت تنفيذا لاستراتيجية المؤسسة في المسؤولية المجتمعية المستدامة لخدمة أبناء المجتمع المحلي في المجال الصحي من خلال تنظيم حملات التبرع بالدم بالتعاون مع الجهات الصحية، وذلك لتسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم وترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين الموظفين وتعزيز العلاقة التشاركية المستدامة مع مديرية بنك الدم التي ترسخ مبدأ التعاون المشترك لما فيه مصلحة أبناء الوطن، إلى جانب استمرارية تنظيم الفعاليات التطوعية المتنوعة بالشراكة مع مختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني التي تتيح للموظفين المساهمة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:37

خلال أيام .. ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة

20:28

ترامب يتوعد روسيا بعقوبات قاسية.. بوتين لم يقدم شيئاً لوقف حرب أوكرانيا

20:20

رئيس هيئة الأركان المشتركة: عمليات تطوير منظومة أمن الحدود مستمرة

20:17

لا تقتلوا الثقة بسيف الشائعة .. مؤسسة الغذاء والدواء تستحق الإنصاف

19:52

الاحتلال يعلن استهداف مسؤول تخطيط حماس في لبنان

19:36

البلبيسي: لا علاقة للبطيخ والفواكه بالتسبب بأمراض معوية

19:27

السلطة تدعم أبو شباب وإسرائيل تكافئها بـ إمارة الخليل

19:25

تعيين الصرايرة مديراً للرقابة الداخلية في الإسكان والتطوير الحضري

19:21

سلامة : اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

19:07

السميرات يرعى لقاءً متخصصًا حول تعزيز ثقافة البيانات ودورها في التحول الرقمي

19:05

52 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

16:53

الاقتصاد النيابية : سنرفع توصيات إلى مجلس الوزراء تتعلق بتطوير مركز حدود جابر

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان