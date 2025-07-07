أبو السعود: إنجازات ملموسة لقطاع المياه رغم التحديات

وطنا اليوم:قال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، إن قطاع المياه ورغم تعاظم التحديات، استطاع أن يحقق إنجازات ملموسة في تأمين الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات

وأعرب أبو السعود، الاثنين، عن امتنان وتقدير قطاع المياه للجهود المتميزة التي قدمها روبرت “بوبي” بيرز، منسق مشروع الناقل الوطني لدى سفارة الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بمناسبة انتهاء عمله في الأردن، خلال حفل تكريمي أقيم في وزارة المياه والري بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومديرة مكتب المياه والبيئة السيدة لورا جونزالس، وأعضاء المكتب، وفريق مشروع الناقل الوطني، وعدد من المسؤولين.

وأكد الوزير أبو السعود أن الأردن يرتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة الأميركية، مضيفًا أن الجهود الكبيرة والمستمرة، والتعاون البنّاء مع أصدقائنا في الولايات المتحدة وعدد من الدول الصديقة الأخرى، مكّنت قطاع المياه من تحقيق إنجازات كبيرة.

وثمّن مواقف حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية ودعمهم المتواصل للأردن، لتمكينه من مواجهة التحديات التي يعاني منها، من خلال عدد من المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع المياه، رغم تعاظم التحديات، استطاع أن يحقق إنجازات ملموسة في تأمين الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، بفضل التعاون المثمر مع الحكومة الأميركية ومسؤوليها، في مجالات تطوير السياسات، والتوسع في تنفيذ المشاريع، والاستفادة منها، وتطوير الأداء المؤسسي في مؤسسات قطاع المياه.

وفي ختام الحفل، قام وزير المياه والري بتسليم درع الوزارة/سلطة المياه للسيد بوبي بيرز، تقديرًا لجهوده خلال السنوات الماضية في بناء شراكة حقيقية مع قطاع المياه في الأردن. وقد أشار الحضور إلى عمق الروابط الصديقة التي تجمع البلدين، والتعاون المتواصل لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير مشاريع مياه الري في وادي الأردن