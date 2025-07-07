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التربية: موعد دوام المدارس لم يحدد بعد

7 يوليو 2025
التربية: موعد دوام المدارس لم يحدد بعد

وطنا اليوم:أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن موعد بدء دوام المدارس في المملكة للعام الدراسي الجديد.
وأوضح المصدر أن ما يُتداول من تواريخ عبر بعض المنصات غير دقيق، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن الموعد سيصدر فور الانتهاء من اعتماد التقويم المدرسي بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.
وجاء التصريحات ردا على منشورات تداولها مواطنون تفيد بان العام الدراسي سيبدأ للطلبة في يوم 31/8/2025 ، وللكوادر التدريسية والتعليمية في 25/8/2025.


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