مذكرة تعاون بين عمان الأهلية و”هواوي تكنولوجيز – الأردن”

وطنا اليوم:في خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الإبداع والابتكار وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والتقني، وقّعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز الأردن.

ووقّع الاتفاقية ممثلاً عن الجامعة رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، فيما وقّعها عن شركة هواوي تكنولوجيز الأردن المدير العام السيد ليو.

وحضر حفل التوقيع من شركة هواوي تكنولوجيز الأردن، السيد جيسون مدير الشركة للشؤون الأردنية ، والسيد جوّي مدير الموارد البشرية، والسيد عبد الرحمن مسؤول الحلول التكنولوجية في القطاع التعليمي، والسيد سائد الصباغ مدير العلاقات العامة وتطوير المواهب، والآنسة لانا النجار اختصاصي تطوير المواهب. ومن جانب الجامعة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور محمد القطاونة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير علاقة عمل تعاونية بين الجانبين، تمهيدًا لإطلاق برنامج “أكاديمية هواوي للمعلومات والشبكات المعتمدة (HAINA) ” في الجامعة، والمتوقع استكمال تفاصيله وتوقيع عقد تنفيذي له قبل نهاية عام 2025.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم هواوي بتقديم دعم فني وأكاديمي متخصص لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لتطوير مناهج دراسية تتماشى مع متطلبات البرنامج، كما ستوفر خدمة تدريب المدربين المحترفين (HCAI) لاثنين من أعضاء الكادر الأكاديمي في كل مسار تدريبي ضمن البرنامج.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة هواوي يمثل خطوة نوعية نحو إدماج التكنولوجيا الحديثة في البيئة التعليمية وتزويد الطلبة بالمهارات الرقمية التي تؤهلهم لسوق العمل.

من جانبه، أشار السيد ليو، المدير العام لشركة هواوي تكنولوجيز الأردن، إلى أن الشراكة مع جامعة عمان الأهلية تُجسّد التزام هواوي بدعم قطاع التعليم في الأردن، من خلال نقل المعرفة والخبرة العالمية إلى الطلبة والأكاديميين، وبناء القدرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأوضح أن البرنامج المشترك مع الجامعة سيوفر فرص تدريب وشهادات معتمدة تسهم في تعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل التكنولوجي المتطور.

وتُعد شركة هواوي من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقدم حلولًا متكاملة في شبكات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والأجهزة الذكية، والخدمات السحابية، بهدف بناء عالم ذكي متصل بالكامل.