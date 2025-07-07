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فرقة “توت أرض” تحيي أمسية فنية في مهرجان جرش 2025 على المسرح الشمالي

7 يوليو 2025
فرقة “توت أرض” تحيي أمسية فنية في مهرجان جرش 2025 على المسرح الشمالي

وطنا اليوم: يستضيف مهرجان جرش للثقافة والفنون ضمن فعالياته المتواصلة للعام 2025، أمسية موسيقية مميزة تحييها فرقة “توت أرض / TootArd” على المسرح الشمالي يوم السبت الموافق 26 تموز 2025، عند الساعة التاسعة مساءً.

وتُعد فرقة “توت أرض” من الفرق الموسيقية العربية المعاصرة التي تمزج بين أنماط موسيقية متنوعة تشمل الريغي، الروك، والموسيقى البديلة، بأسلوب فني فريد يمزج بين الإيقاع العصري والهوية الثقافية الأصيلة.

وتأتي هذه الأمسية ضمن حرص إدارة مهرجان جرش على تنويع الفقرات الفنية واستقطاب تجارب موسيقية حديثة تلقى رواجًا لدى فئة الشباب، وتكرّس في الوقت ذاته رسالة المهرجان في إبراز الطاقات الإبداعية العربية وتقديم محتوى فني يجمع بين الأصالة والتجديد.

يُذكر أن مهرجان جرش يقام هذا العام تحت شعار “هنا الأردن.. ومجده مستمر”، ويحظى بدعم من كبرى الشركات الوطنية، وبرعاية رسمية من مؤسسات إعلامية وثقافية محلية، ويستمر في تقديم فعالياته المتنوعة التي تشمل الغناء، الشعر، المسرح، والفنون البصرية، ضمن أجواء احتفالية تعكس التنوع الثقافي والفني في الأردن والمنطقة.


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